„Vím, že za tu dlouhou dobu už jsem byl v klubu okoukaný, že to asi chce nový impuls. S vedením jsme o tom mluvili už v zimě, sám jsem jim to nabízel, nebo chtěl aspoň nějakého nového asistenta, aby do kabiny zavál čerstvý vítr. Asistent se nekonal, naopak jsem se před koncem jara dozvěděl, že už pokračovat nebudu. Myslím, že po tolika letech to mohlo celé proběhnout jinak,“ trochu se zlobí David Cimrman.

Pro vranský fotbal toho udělal opravdu hodně. Spoustu let tady hrával, dokonce v nejslavnější éře, kdy klub patřil do krajského přeboru. Po sestupu do okresu zase přišel jako trenér a vytáhl Vraný o soutěž výš a dokonce mezi ty lepší týmy, které v I. B třídě hrají.

Přínos Cimrmana si uvědomuje i předseda klubu Pavel Patč, ale… „Pavel byl u mužstva už opravdu dlouho, proto jsme se rozhodli pro změnu. Mluvili jsme o tom už od zimy, takže mne mrzí, jestli je naštvaný, protože jsme kamarádi a já si ho za všechnu práci pro fotbal ve Vraném vážím. On klub vytáhl tam, kam patří, ale teď jsme cítili, že to chce změnu, i když hlavní cíl sezony – záchrana – se povedlo splnit už nějaká tři čtyři kola před koncem,“ říká Patč.

Cimrman doplňuje, že kdyby se rovnou v zimě dozvěděl, že po jaru končí, neřekl by ani popel. „Podle mne má být trenér u týmu dva tři roky, pak se okouká, i když nějaké výjimky jsou. Takže bych to v zimě bral, stačilo to říci. Takhle mi tam chybí víc respektu. Vezměte si, že hráči z týmu za mnou na jaře chodili, zda ještě zůstanu, já jim řekl, že ještě rok ano, a teď vypadám za blbce,“ ulevil si.

Kam povedou jeho další kroky, to neví, vše je hodně čerstvé a pro něj nečekané. Nabídky žádné nemá, o jeho konci se moc nevědělo. Fotbalovou personu jeho formátu ale jistě nějaká zajímavá nabídka čeká. „Teď si dám spíš volno,“ vzkazuje kouč.

Vranému se snad bude pod novým trenérem Vladislavem Liszokem, který je znám hlavně z působení u mládeže ve Slaném, dařit jako dosud. Na severní výspě okresu se vždycky hrál výborný fotbálek.