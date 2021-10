Nejdramatičtější zápas odehrála Hřebeč na půdě mladého týmu Nymburka, jemuž se zatím vůbec nedaří a má jen tři body. Proč, to ukázal i sobotní duel. „Překvapuje mě, že mají jen tři body. Vlastně nepřekvapuje, když jsem viděl, co jsou schopní nedat,“ usmál se manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Jeho tým přišel o další operované hráče (Kotěra, Macháč) a ve 41. minutě i o klid, když uklouzl Dolejš a domácí šli do vedení. Těsně před půlí však jejich gólman vyrazil centr jen k noze Nováka a zkušený borec ho krásně vrátil do šibenice – 1:1.

Po přestávce zase začal lépe Nymburk, ovšem opět selhal v koncovce a následně udeřili během chvilky dvakrát hosté, vždy ze standardek. Nejdřív napravil chybu z první části Dolejš a pak se už potřetí ve druhém zápase za sebou prosadil Matěj Pařízek – přitom je krajním obráncem!

Domácím se všechno sypalo i dál. Autor prvního gólu Kotek dostal červenou za dvě žluté, přesto i v oslabení Nymburk snížil a sahal po vyrovnání. Hlavně v závěru, přestože přišel také o autora druhé branky Mejzra. Ten rovněž dostal druhou žlutou (za šlapák na Nováka), ale jeho tým v poslední minutě i v devíti nastřelil tyčku a dal dokonce gól, jenže ten neplatil pro ofsajd. „Mají hodně mladý tým a na to asi doplácejí. Ale byl to těžký zápas a měli jsme kus štěstí,“ uznal Štěpán Sádecký.

Statečně se prala o body Lhota na nádherném, nově zrekonstruovaném trávníku v Nespekách. Nakonec padla 0:1 brankou Iheanacha z první části. „Domácí byli v prvním poločase lepší a měli víc šancí. Ovšem dali jen jeden gól a po přestávce jsme mohli vyrovnat, to jsme zase byli o kousek lepší my. Bohužel se to nepovedlo, ale herně to špatné nebylo, každopádně oběma mužstvům chyběla řada zraněných hráčů,“ hodnotil předseda Lhoty Ivan Horák.

Obě mužstva přišla ve druhém poločase chvilku po sobě o vyloučené hráče, nejdřív zamířil, do sprch domácí Dobřanský a pak hostující Neuman - oba po dvou žlutých kartách. „Byly to zbytečné červené, ale nic dramatického. Překvapilo mne, že i v naší soutěži už měli rozhodčí sluchátka,“ usmál se Ivan Horák.

Tuchlovice prohrály v Klíčanech 0:4, když podle kouče Miroslava Supáčka neuhlídaly vstupy do poločasů. „Co mě mrzí nejvíc, jsou dvě standardky, ze kterých jsme inkasovali v do poločasu. Jinak si myslím, že jsme hráli celkem dobře v poli, ale nebyli na rozdíl od domácích nebezpeční v koncovce. Musíme posbírat ztracené body s jinými soupeři,“ hodnotil Supáček.