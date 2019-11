Lhota veze dva body z Dobrovice, kde vyhrála 3:2 na penalty. Přesto byl trenér Petr Cais dost naštvaný, protože na dosah byl i třetí bod. Tři minuty před koncem pískl rozhodčí Hes proti Lhotě hodně přísný pokutový kop, ještě vyloučil Pechra, ale brankář Tůma proti D. Miškovskému zakročil skvěle. Jenže dorážku už dobrovický borec proměnil.

Dobrovice - Lhota 2:3 PK. Domácí Tomáš cigánek, někdejšíé hráč Kladna, obchází Güntera Bittengela. | Foto: Karel Jedlička

Zajímavé je, že Tůma poté chytil i všechny tři penalty v rozstřelu. To už z něj byli domácí hotoví. „A my mu děkujeme, bod navíc je skvělý. Musím ale říci, že ač si na rozhodčí nestěžuji, tenhle nás zafikl. Zápas jsme měli jasně pod kontrolou, protože domácí hráli už jen v deseti (ČK 75. Kořínek). Pak přišla standardka a sotva míč vlétl do vápna, sudí už pískal. Nevím za co a naši hráči pochopitelně protestovali také,“ komentoval trenér Cais.