To na druhé straně utekl Tóth, ale obrovskou šanci mu lapil roztažený Zajíček.

Brankář Hřebče byl vůbec důležitou postavou utkání, protože po přestávce po rohu lapil na čáře přesnou hlavičku Baratynského. „Půle 0:0, to bylo podle plánu. Ten další zněl zkusit dát gól ze standardky, což se Baratynskému málem povedlo. Tam se asi lámal chleba, Zajíček domácí podržel, kdyby tam nebyl, třeba bychom nějaký bod uhráli,“ litoval trenér Tuchlovic Miroslav Supáček.

Ještě víc ho mrzel rozhodující moment. Střídající Lukič pěkně ukličkoval obranu hostů a míč po jeho akci nakonec skončil u tyčky, kde ho Jablonský stihl uklidit do sítě. Lukič se při akci zranil tak, že musel střídat, přitom byl na hřišti jen devět minut…

Tuchlovice pak jednu dvě trochu nadějné situace vyprodukovaly, v závěru zahrozily z několika rohů, ale vážněji už nehrozily, ani když vytáhly stopera Duchoně na hrot. Naopak v závěru chyběl vzadu a Faktor hezky uklidit za bezmocného Skaláka pěknou přihrávku ze strany.

„Do půle jsme nevyužili hodně standardek, bylo to od nás nějaké moc nervózní. Nakonec jsme to zlomili, ale pořád to od nás ještě není úplně ono. Na druhou stranu jsou to tři body z derby a soupeř byl snaživý,“ hodnotil Miroslav Novák a pochválil brankáře Zajíčka. „Podržel nás dvěma super zákroky, škoda, že měl špatné výkopy, všechno na soupeře,“ s kamennou tváří vtipkoval kouč domácích, který tentokrát svou největší šanci hlavou poslal vysoko nad.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Miroslav Supáček vedl svůj tým podruhé za sebou na elitní tým, ale zatímco doma se Sokolčí to vyšlo, v sobotu něco Tuchlovicím scházelo, hlavně hra na posledních dvaceti metrech. „Navíc jsme udělali chybu a nepokryli akci, o které víme, že ji Hřebeč hraje, tedy nejprve na zadní tyč a pak na přední. To rozhodlo, nicméně domácí vyhráli zaslouženě, dali dva góly a my žádný,“ dodal.

Hřebeč – Tuchlovice 2:0 (0:0). Branky: 70. Jablonský, 89. Faktor. Rozhodčí: Špaček. Diváků: 100.