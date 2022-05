„Před týdnem s Jedomělicemi jsme podali nejhorší výkon co jsem v Lubné a teď nejlepší. Bohužel body nemáme ani z jednoho zápasu a situace je vážná,“ uvědomuje si kouč Lubné Milan Polák.

Jeho tým zahazoval šance jako na běžícím pásu. Už po minutě hlavičkoval Andrt nad, po něm Henzély. Když pak Varyš unikl ze strany a nastřelil Ondrejičku, udeřilo na druhé straně.

To se před pauzou trefil k tyči hostující Matějíček, ale Hostouň ještě čekala šichta.

Domácí měli po pauze další možnosti, dvakrát Trejbal, v největší tutovce osamocený Rek hlavičkoval těsně mimo. Ondrejička neskutečně vyškrábl ránu Andrta a Varyš další únik poslal do boční sítě.

Kladenský poločas snů, Zavidov zabral doma pozdě

Na druhé straně čaroval nejlepší hráč hostů Matějíček. Po faulu na něj však Študent ml. zazdil pokutový kop, který kopl slabě a brankář Herink mu ho čapl. To Študent st. měl jako trenér Hostouně lepší den: poslal na hřiště dorostence Endrleho a ten svůj první start mezi muži v životě proměnil po pár minutách v gól jistoty. Nahrál kdo jiný než Matějíček. „Tohle se povedlo,“ chechtal se vedoucí týmu Hostouně Karel Kukelka, podle něhož mladíka Endrleho bude klubový pokladník šetřit. Už vážně dodal, že bodů si jeho tým z horké půdy v Lubné moc cení, byly vydřené.

„My musíme proměňovat šance, v tomhle zápase to bilo do očí. Je to škoda, kluci svůj skvělý výkon prostě jen nedovedli zúročit,“ litoval Milan Polák.