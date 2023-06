Domácí začali aktivně, jenže pak nepokryli házený aut a Novák předvedl, proč je nejlepším střelcem soutěže – 0:1. „Bohužel nám ten gól vůbec nepomohl, hráli jsme špatně, ustrašeně, nervózně. To mě nepříjemně překvapilo,“ přiznal Novák, podle něhož ale mohla Hřebeč dát druhou branku. „Měla tam být penalta za ruku, ale tam celkem chápu sudího, že to v té atmosféře nepískl. A dvě šance měl Tomáš Jablonský, jednu chytil Tesař, druhá šla mimo,“ litoval Novák.

Doksy naopak podle svého trenéra Martina Škváry hrály velmi dobře, a vytvářely si proti favoritovi šance, zejména pak ve druhém poločase. Jenže už do přestávky nedal tutovku hlavu Dlouhý, po pauze Neumann trefil protihráče, a zase Dlouhý přestřelil. Vyrovnal však Čampulka, který v šanci nebyl, ale vystřelil dokonale a Kabele se marně natahoval.

Jenže místo toho, aby pak domácí z šancí strhli vedení na svou stranu, tak v 82. minutě sami inkasovali, když zbytečně faulovali a M. Dolejš po pěkné standardce Podaného hlavou ukázal svou velkou přednost – 1:2.

Zdroj: Bohumil Kučera

Doksy se však nepoložily a bojovaly dál. V nastaveném čase byl skvěle hrající Galbavý faulován ve vápně Horou a kladenský rozhodčí Zíka, který to v zápase neměl jednoduché, nařídil pokutový kop. Ten sám Galbavý proměnil a strhl emoce obojího charakteru, což se projevilo také v hodnocení obou trenérů, v němž o vzájemném respektu nebyla řeč.

„Byly tam nechutné výlevy z jejich lavičky od začátku zápasu, neustále urážky nás i rozhodčího. Přitom ten s některými domácími kluky hrál ve Lhotě. Jiní však byli v pohodě, třeba skvěle hrající Galbavý, Dlouhý nebo Míra Stuchlý. Podle mne tohle strhává domácí trenér a je vrchol, když se k němu přidá starosta a ještě oblečený do pořadatelského. Já jsem jako fotbalista zvyklý, že mi někde nadávají, ale aby to dělal pořadatel? To je trochu přes čáru, a když to porovnán se Hřebčí, kde starostka udělá dětský den pro tři stovky dětí a on předvádí tohle, je mi smutno,“ kritizoval Miroslav Novák trenéra Martina Škváru a starostu Doks Stanislava Machulku.

Martin Škvára si tuhle kritiku nenechal líbit, a také pálil ostrými. „Hřebeč si stěžuje? A do novin? Ona ale přijela jako parta neuvěřitelně namistrovaných pražských frajerů, táhla si na lavičku lahve šampusu na oslavu postupu, to se přece nedělá! My jim slávu překazili, takže rozumím jejich frustraci. Ale že mi budou jejich o třicet let mladší borci nadávat do vymr….nců, to je fakt vrchol. Mohl bych být jejich tátou,“ hněval se Martin Škvára.

Co se týče hodnocení samotného duelu, domácího lodivoda mrzelo, že jeho tým nedal za stavu 1:1 šance, jinak mohl vyhrát. Bod urvaný v nastavení je ale vždycky spíš ziskem a pro soupeře ztrátou. „Za mě remíza odpovídá, ale nehráli jsme dobře,“ dodal Miroslav Novák.

Doksy – Hřebeč 2:2 (0:1). Branky: 64. Čampulka, 90. Galbavý (PK) - 8. Novák, 82. M. Dolejš. Rozhodčí: Zíka. Diváků: 220.