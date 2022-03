Jeho tým inkasoval po zbytečné chybě už do poločasu, když nechal úplně volného O. Kučeru. V pauze se pak tým připravoval, jak na Dynamovce vletí, ale opak byl pravdou a po dvaceti vteřinách vedli hosté už o dvě branky. To byla sprcha, další pak přišla poté, co se nechal vytočit Andruchovič a během minuty si po dvou žlutých nechal dát červenou kartu. Hosté si tak celkem v pohodě zápas pohlídali, Doberáci měli jen platonický tlak.

Čechii potěšil snad jen návrat posily z Kladna, talentovaného Filipa Dejčmara. Ten skoro rok nehrál, teď už mu Karel Příhoda dal půlhodinku. „Uvidíme, jak se bude cítit v příštím týdnu a jak bude trénovat, podle toho ho využiju v derby na Doksech. Tam musíme předvést naprosto jiný výkon než teď, nebo nás domácí smetou,“ varuje trenér.

Velká Dobrá – Nelahozeves 0:3 (0:1). Branky: 30. Kučera O., 46. Kučera J., 86. Kochman. ČK: 54. Andruchovič (VD). Rozhodčí: Kurka. Diváků: 80.

