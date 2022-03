Pro hosty, jimž scházelo útočné duo Korčák – Ždánský (trest resp. dovolená) to byl drtivý úvod. A když už jim dal Neveďal dorážkou Kučerova trestňáku naději, vzápětí domácí zázračně zachránili na brankové čáře a sami udeřili z protiakce na 4:1. Tentokrát už se dočkal L. Danda a byla to parádní rána k tyči.

Po pauze už byli hosté, kteří si důrazně promluvili v kabině, nebezpečnější. Brankáře Mareše šikovně obhodil P. Kučera a ve skluzu snížil na 4:2. Po přestupu z Tatranu Rakovník se tak hned v novém klubu uvedl bilancí 1+1.

Zavidov díky tomu žil až do konce utkání. Slánští Nikl a Novotným totiž při sólových únicích neuspěli (první shořel na Krausovi, druhý na ofsajdovém praporku), na druhé straně pálil Neveďal do tyče.

Povinnost splněna, posledního Libušín přehrál. A dýchá

V závěru přece jen hosté snížili Šímou. Jejich branku však rozhodčí po chvíli váhání neuznali kvůli ofsajdu Hanycha, jenž stínil Marešovi. „Rozhodčí nejdříve uznal gól, pak ho teprve odvolal. Ze svého postavení jsem to ale nemohl vidět. Každopádně jsme doplatili na špatný úvod, tam byl od nás směrem ke Slanému moc velký respekt. Postupně jsme se zlepšili, hlavně tedy po přestávce, ale už to nestačilo,“ posteskl si trenér Zavidova Dan Devera.

Domácí trenér Radim Vavroch byl s výkonem týmu spokojen. „Zavidovu sice chyběli dobří hráči, ale i tak prokázal kvalitu. My vydělali na vynikajícím začátku. Ve druhé půli jsme jim snížení tak trochu darovali, a když v závěru sudí uznali třetí gól, mohlo to být ještě divoké. Nicméně ofsajd to podle mne byl,“ řekl Vavroch.

Slaný B – Zavidov 4:2 (4:1). Branky: 7. Volgner (PK), 9. Volek, 11. P. Danda (PK), 34. L. Danda - 22. Neveďal, 60. P. Kučera. Rozhodčí: Nehasil. Diváků: 120.