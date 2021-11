Doksy začaly ve Zdicích špatně a prohrávaly už 0:2. Kanonýr Nesládek před pauzou snížil z penalty za faul na Černého a po přestávce po akci Balíka a pěkném zpracování na prsa a zakončení vyrovnal.

Jenže výtečný domácí útočník Krůta z ojedinělé akce zase poslal domácí do vedení. Aspoň na 3:3 srovnal po dalším dokonalém centru Balíka veterán Stuchlý. „První půle se nám vůbec nepovedla, musel jsem v půlce sestavu hodně prostřídat a překopat rozestavení. Pak už jsme měli chvílemi drtivý tlak, ale domácí zdržovali, povalovali se a už to ukopali. Máme aspoň bod, to po špatném vývoji bereme,“ řekl hostující kouč Martin Škvára, jenž měl kvůli zdržování (držení míče) konflikt s trenérem Zdic.

Kouč Doks bude na jaře vypadat v jednom utkání jako trenér z Champions League, oblékne si totiž slušivý oblek. „Slíbil jsem během podzimu klukům, že když budou půlmistři, odtrénuji v obleku celé jaro. V té době se to jevilo jako nesmysl a nakonec se to ani úplně nepovedlo, ale ukecali mě, že na vzájemný zápas půlmistři jsme, takže jsem jim jedno utkání v obleku slíbil,“ usmál se Martin Škvára.