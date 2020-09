Fotbalisté Doks zahájili I. A třídu dobře a po výhře ve vyhecovaném derby ve Strašecí porazili doma i silný Chlumec 2:1.

Doksy - Libušín 0:1 (0:0) | Foto: Miroslava Hejduková

Doksy začaly ideálně. Hned v první akci našel Burant Junka uvnitř vápna, tomu se podařilo dloubnout míč přes padajícího brankáře a dovést jej až do sítě. Burantův technický trestňák na bližší tyč (7. 2:0) dostal domácí do velké pohody a šance střídala šanci. Hořejšího střelu skrz brankáře dostihl obránce před čarou, Junkovi chyběl půlkrok k doklepnutí do odkryté brány. Těsně před pauzou smolař Hořejší zblízka přestřelil a po Junkově hlavičce do tyče poslal dorážku vedle.