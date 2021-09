Senzace na úkor Slaného B se zrodila v Lubné, kde hodně oslabení domácí bojovali jako lvi a v závěru potrestali střelecky impotentní hosty brankou Bařtipána. Byl to trest za Jedomělice, kde si lídr tabulky také koledoval? „Možná, ale spíš zápas blbec, kde jsme pořád drželi míč a nedali spoustu šancí. Soupeř byl jednou ve vápně a dal gól. Nejsme teď v pohodě,“ přiznal trenér Radim Vavroch.

Jeho tým dvakrát neskutečně vychytal brankář Herink, jinak hráči mířili mimo zařízení. Naopak domácí Jarda "Kužel" Bařtipán v 86. minutě ukázal, že po vzoru svého seriálového hrdiny z okresního přeboru umí merunu poslat na místo určení.

Překvapily také Jedomělice. Už ve Slaném byly blizounko, ale v Hostouni už bodovaly. V poslední minutě jim remízu 3:3 vystřelil Erba.

Ale byl to zápas zvratů. Hosté vedli vlastňákem internacionála Marka, který se pokoušel odhlavičkovat pěkný centr. Po půli zkušený Janda protáhl hlavičku na Drbotu, ten předal Zahradníkovi a hosté rázem vedli 2:0. „Ale kvalita domácího týmu byla velká a po tom druhém gólu nám začala hořet půda pod nohama,“ přiznal kouč hostů Jan Charvát.

Hostouň během chvilky otočila, když se dařilo zejména rychlému Rohlovi. Dal dvě branky a jednu už do správné klece i Marek. Ale pak zase Hostouň vypadla z role a o náskok přišla. „Sice bych raději tu výhru ve Slaném, a za stavu 2:0 pro nás i tu v Hostouni. Ale rozumnýma očima bod beru,“ dodal Jan Charvát.

Neskutečnou kanonádu spustilo béčko Kladna proti Rudné, vyhrálo 13:1! Už po půli to bylo 5:0 a zkušený Václav Kalina, jehož by prý pořád chtělo áčko, mohl v klidu do sprchy. Hosté se pak úplně rozsypali a nestíhali výpadům rychlých mladých hráčů Kladna. Střelecky zářili Kočí, Jančí či Chvojka s L. Pospíšilem, nicméně dobře zahrálo celé mužstvo.

Za béčko Kladna už nebudou nastupovat Unhošťáci Jaroslav Korpa a Václav Šimáček, oba posílili právě Braškov. Zkušený Korpa tam neměl moc využití, zatímco na Braškově se hned s velkou chutí pustil do díly a dal vítězný gól. "Pro nás budou posilami oba, obrovskými"" těšilo trenéra Davida Míčku, podle něhož se Braškovu zápas povedl a mohl vyhrát i víc než 2:0. "šancí bylo hodně. Soupeř také něco z brejků měl, ale myslím, že i kdybychom dostali gól, tak bychom to zvládli," řekl Míčka, jehož mrzí pouze ztráta z předešlého kola v Rudné, kde mu byla remíza 2:2 málo.