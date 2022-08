Doberáci začali jak potřebovali, už v 6. minutě zužitkoval jejich tlak důrazný Zelenka. Měli také další možnosti, ale už je neproměnili a hra se začala srovnávat. Nejen to, Dynamo i vyrovnalo a velkou výhodu mu poskytl ve 42. minutě Ondrášek, který za kritiku výroků rozhodčího chytil červenou kartu. Ještě horší bylo, že Čechie vzápětí nedala pokutový kop.

Dlouhé oslabení značně nabouralo domácí plány, tým se už musel spíš bránit a neubránil, navíc soupeři dával po vyloučení i další dárky. V 63. minutě trestal hrubou chybu v rozehrávce Kochman a o dalších deset minut později podobně jistil výhru hostů zkušený kanonýr Pekárek.

„Mohli jsme klidně uhrát remízu 1:1, bohužel jsme udělali opravdu zbytečné a hrubé chyby, kdy si obránci mohli přihrát, ale předrželi míč a přišli o něj. K tomu to zbytečné vyloučení, na tohle si musíme dát pozor. V kabině jsme si to po utkání všechno vysvětlili a pojedeme dál. Musíme protrhnout hlavně koncovku, protože v poločase jsme mohli vést klidně 4:1 a bylo by po zápase,“ mrzelo trenéra Velké Dobré Marka Abrhama.

„Domácí vstoupili do utkání dobře a půl hodiny měli převahu. Nám chyběli zkušení hráči vzadu Vorel s Dubským. Rychlonozí kluci nám dělali celkem starosti," popsal úvod utkání trenér Dynama Daniel Kaplan. Zápas podle něj nezlomilo ani tak vyloučení jako neproměněná penalta. „Po půli už jsme byli lepší. Měli jsme víc míč na kopačkách, dostali jsme se do tří čtyř šancí, soupeř do žádné. A dali jsme i pěkné branky. S šesti body po třech kolech jsme samozřejmě spokojení," dodal.

4. kolo: Vestec - Podlesí 4:0 (3. Kalod, 14. Máče, 67. Říha, 88. Matysík), Nové Strašecí - Klecany 2:5 (20. L. Mrázek, 73. Hartman - 33. Žampach, 35. z pen. Ševčík, 52. Malý, 60. z pen. Průcha, 88. Tůma), Velká Dobrá - Nelahozeves 1:3 (6. Zelenka - 30. Kučera, 63. Kochman, 76. Pekárek), Jinočany - Kralupy 0:3 (19. Novotný, 52. z pen. Mařík, 90+2. Krejza), Jíloviště - Kladno B 2:3 (67. z pen. a 73. Walter - 11. vl. Rada, 37. Pospíšil, 84. Noll), Milín - Králův Dvůr B 5:1 (26. a 77. Gabriel, 47. z pen. Obdržal, 49. Soldát, 89. Pohořálek - 20. Krejča), utkání Slaný B - Kosoř, SK Rakovník - Chlumec se hrají v neděli

