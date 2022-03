Podle trenéra Klecany potvrdily, co ukázaly už na podzim. Z celé soutěže mají snad nejlépe zvládnutý bleskový přechod do protiútoku, zvládají to i v dostatečném počtu a vydržely tuhle fyzicky náročnou věc až do konce. „My, přestože jsme na to byli připraveni, jsme na to často nestihli optimálně zareagovat, to mě trochu mrzí. A překvapilo mě, že začátek byl podle mne zbytečně vyhrocený. Jestli byl soupeř ublížený z podzimu, to nevím, přitom u nás rozhodli v závěru,“ vzpomněl si kouč Čechie a vadily mu tři neodpískané podle hostů jasně ofsajdové pozice.