Jeho tým začal hodně svižně, a šel po čtvrthodině do vedení po vydařené akci Kornackiho. Navíc brzy přišel zásah na 2:0, hodně laciný, protože vyběhnuvšímu brankáři Izerovi balón sklouzl po noze a zamířil přímo do branky. Na 3:0 dával obr Motlík po rohu, takhle trestával Vraný už v dobách, kdy se oba celky utkávaly v krajských bitvách se svými A týmy. Až pak se Vraný dostalo do šancí, Kejval snížil a Kubík mohl dát na 3:2, ale po obejítí Tetoura sice mířil do prázdné, ale na čáře za něj zaskočil obránce.

Senzační Hostouň načapala nejlepší tým ČFL, rozhodli Jihoameričané

Po pauze utnul tlak Vraného krásnou střelou hostouňský mladíček Inneman, hosté však ještě měli dost času na dramatizaci zápasu. Jenže kanonýrovi Kubíkovi chytil Tetour penaltu! Vranští pak sice kopali ještě jednu, ale ta přišla až v 79. minutě a Fedrhanc z ní už jen upravil na 4:2. „Klukům patří od vedení velká pochvala za přístup a herní projev,“ chválil mužstvo vítězů Roman Pavelec.

Naopak David Cimrman, šéf lavičky Vraného, byl roztrpčený. „Aby ne, vždyť jsme góly domácím doslova darovali po obrovských chybách. Jedna byla gólmana a tři hráčů, takhle bránit nejde,“ zlobil se kouč a pochvalu měl poprvé na podzim pro perfektní rozhodčí v čele s hlavním Bohumilem Marešem.