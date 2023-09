Dát pět gólů, to se povede kolikrát jen jednou za život. Útočník Velkého Přítočna Pavel…

Trenéři Doks ale věřili, že obrat přijde. Už díky silné lavičce. „Dost jsme na to sázeli, Chaloupka i Čampulka sice v týdnu nemohli moc trénovat, ale na střídání byli připraveni a přinesli na hřiště kvalitu. Byl to náš plán, trpělivě makat, co nejvíc soupeře unavit, být maximálně aktivní, nenechat je vydechnout. Vyšlo to,“ byl rád Martin Škvára.

Když chystal střídání dalšího kvalitního borce Samka, udeřil v 74. minutě Josef Galbavý, který zamířil přesně k tyči a vyrovnal.

Hvězdný Milín sice Tuchlovice trápily, ale Kadlece se Soldátem neubránily

Pak už to šlo rychle po sobě. Chaloupka nádherně nabil Nesládkovi a ten svou třetí možnost v utkání už proměnil. Zkušeného Webera v bráně Dobříše pak překonal ještě jednou hlavou po libovém centru Galbavého.

„Jsme spokojeni s tím, jak tým zápas odehrál. Dlouho jsme nemohli dát gól, což nebylo komfortní, ale věřil jsem, že Dobříš prostě porazit musíme,“ dodal Martin Škvára, jehož tým hned v úterý čeká dohrávka v Mnichově Hradišti. Začíná se až v půl šesté, což je vzhledem k brzké tmě docela pozdě.

Doksy – Mnichovo Hradiště 3:1 (0:1). Branky: 74. Galbavý, 79. a 81. Nesládek – 2. Janda. Rozhodčí: Benák. Diváků: 130.