Sedlčany přijely do Tuchlovic právem sebevědomé, i když hostovaly na půdě druhého týmu tabulky. A do poločasu byli hosté skutečně lepší. Tuchlovice držel nad vodou vynikající brankář Radek Zach, ale měly i dost štěstíčka. "Hosté se prezentovali dobrým pohybem, kombinací po stranách a standardkami, které velmi dobře zahrával Hanuš. My nedotáhli do zdárného konce pár nadějných přečíslení a ani ze standardek jsme nebyli nebezpeční," konstatoval podle pravdy trenér Tuchlovic Miroslav Supáček, podle kterého si pak s hráči o přestávce "pokecal".

Byl to zřejmě "slušnej pokec", protože po obrátce už domácí hráli mnohem lépe. Sice jim ještě jednou pomohlo soupeřem nastřelené břevno, ale hra se skutečně zlepšila a v 68. minutě přišel rozhodující moment. Agilní Sedláček byl faulován ve vápně a neomylný exekutor Fitko dal z penalty první domácí branku.

Folprecht férově přiznal, že se za svůj gól stydí. Jak reaguje okolí?

"Od té doby jsme už měli zápas víc ve své moci," mínil Supáček, jehož hráči se však o výsledek báli až do závěru. Přesně do 87. minuty, kdy napřáhl z vápna sváteční střelec Kubů a dal na 2:0. Následně ještě Sedláček po akci Kárníka jistil na 3:0.

"Povedlo se nám střídání, hráči hru zjednodušili a zrychlili. Zase se ukázalo, že není malých rolí. Hráče chválím za neutuchající vůli po vítězství a nasazení i v době, kdy nám to v první půli drhlo.

AFK Tuchlovice - Tn. Sedlčany 3:0 (0:0). Branky: 68. Fitko (PK), 87. Kubů, 90. Sedláček. Rozhodčí: Suchý. Diváků: 120.

Tahle ztráta trochu mrzí

Doksy šly pro kvalitnímu celku Sokolče do vedení už po sedmi minutách, kdy byl faulován ve vápně Galbavý a Nesládek se z penalty nemýlil. Jenže další dvě šanci už domácí nedali, Sekanina i Nesládek při nich nastřelili tyčky. "Neříkám, že by druhý gól rozhodl, ale do druhé půle by nás lépe nasměroval," mrzely neproměněné šance Tomáše Procházku, jenž tentokrát při absenci Martina Škváry (k padesátce dostal výlet do Říma) vedl mužstvo jako hlavní kouč.

Po přestávce Sokoleč přidala, ale do šancí ji domácí nepouštěli a naopak mohli zvýšit. Zejména obránce Samek byl při své hlavičce blízko, chybělo snad třicet centimetrů. Bohužel Samek se přimotal také k rozhodujícímu momentu před vlastní brankou, kdy po centru nedokázal zastavit pohyb a dal sil vlastní branku.

Rozhodnout pak mohla z brejku dvojice Galbavý - Neuman. První vypálil, brankář Shokodko vyrazil k Neumanovi, který trestuhodně přestřelil. Stejně byl ale v ofsajdu…

Jablonský skončil v krvi. Má dvě zlomeniny v obličeji, vrátí se?

"Štve mě to, byli k poražení. Možná jak teď plujeme na té vítězné vlně, tak to měli kluci moc v hlavách. Ale nemohu jim upřít obrovskou snahu, odmakali to," hodnotil Tomáš Procházka.

Jeho kolega Martin Škvára byl aspoň na začátek zápasu, odlet do Říma měl naplánován na půl šestou. "Ještě v pětadvacáté minutě byl na hřišti a teprve se loučil. Kluci si z něj dělali legraci, že je jako Pepa Hnátek z Okresního přeboru, když ho čekala operaci srdce," smál se Tomáš Procházka.

Odjezd duše dokeského fotbalu si prohlédněte na videu:

Zdroj: se svolením SK Doksy

SK Doksy - Sokoleč 1:1 (1:0). Branky: 7. Nesládek (PK) - 80. vlastní (Samek). Rozhodčí: Brožek. Diváků: 150.