Pouhé čtyři body ztrácí fotbalisté Slavoje Kladno na druhý tým tabulky I. B třídy, skupiny A. Kladenský nováček nabral formu a vyhrál naposledy také v Zavidově, jehož trápení nemá konce a s pěti body se krčí na předposledním místě.

Slavoj Kladno - FK Lány 4:2, I.B.tř. 21. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Zavidovu v neděli sice dorazil po delší době pořád výborný útočník Korčák, ale nestačilo to. V úvodu ano, když další velezkušený borec využil důrazu a poslal domácí do vedení. Zdálo se, že by konečně zase jednou kvalita zavidovského fotbalu mohla zamířit k výšinám, jenže Slavoj to nedopustil. „Trochu jsme po sobě koukali, co se to jako stalo, ale naštěstí teď hrajeme fakt dobrý fotbal s dobrými akcemi, žádná náhoda. Díky tomu jsme do půlky skóre otočili,“ těšilo hrajícího kouče Slavoje Tomáše Abrhama.

Jeho týmu pomohla i chyba domácí obrany, kdy D. Hrubý obral hráče o míč a v sólu si dovolil i kličku brankáři Dunajovi – 1:1. Následně poslal Zlata přihrávku pod sebe na střelce Kaválka a ten se z dobrých pozic mýlí málokdy.

Derby Lány - Hředle přineslo zlobu hostů na sudího i domácí. Ti se brání

Jenže tenhle gól Zavidov nakopl a najednou ho hlavně po obrátce zase bylo plné hřiště jako v úvodu. Několikrát sahal po vyrovnání, jenže pak se z místa beka vytrhl právě Abrham a předložil lahůdku M. Hrubému, jenž zvýšil na 1:3. pak ještě střelec branky nalil Zieberovi, ten sklepl na Kolbabu, který upravil na konečných 1:4.

„Jsme spokojení, máme výborný výsledek. Zavidov je doma pořád hodně silný soupeř, i když má málo bodů. Neměli co ztratit a zejména do našeho třetího gólu hráli dobře, nám naopak ten druhý paradoxně spíš ublížil,“ hodnotil utkání spokojený Tomáš Abrham.

Utkání podzimu se Velké Dobré krutě nepovedlo, Dobrovíz zářila

Speciálně vyzdvihl i sedmnáctiletého Matouše Hrubého, letní posilu ze Slovanu Kladno. Syn někdejší opory Velké Dobré Vlastimila a mladší brácha Jana (Libušín) a Davida (Slavoj) si vede mezi muži velmi dobře. „Roste zápas od zápasu a je v něm velký potenciál. Do budoucna by nemusel hrát jen B třídu,“ myslí si Abrham.