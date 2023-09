Zejména když šlo o branku vítěznou protože výsledek se už do konce utkání nezměnil. Domácí sice mohli vyrovnat, když do poločasu předvedli po jedné straně hned několik výborných náběhů ale brankář Tesař ukázal, že je pořád mrštný a má výborné reflexy.

Na druhé straně přišel důležitý moment ve 25. minutě, kdy Sekanina vystihl chybnou rozehrávku Hradiště a v jasné šanci byl zastaven stoperem tak ostře, že dohrál a na noze má velký otok. K údivu a zlobě hostující lavičky však rozhodčí Matěj Horák nezapískal ani faul a vhodil míč rozhodčího. "Křičeli jsme hodně, to přiznávám, ale tohle bylo ne na červenou, ale na tmavě fialovou kartu. Hráče jsme odnesli a rozhodčí nic, nechápu to," kroutil hlavou trenér Doks Martin Škvára.

Na hřiště musel náhradník Čampulka a hosté v poli neoslabili. Naopak po změně stran začali nadějnou akcí Nesládka, jenž ale nezakončil přesně. Domácí pak tlačili, ale ze spousty centrů nic nevytěžili. Na hřiště totiž přišel vyhlášený hlavičkách Samek, výborně pracovali i jeho spoluhráči a také brankář Tesař - ten byl v úterý bezchybný.

Na druhé straně se otevírala vrátka pro brejky hostů, ale Škvára junior ani Galbavý při nich neuspěli. Hosty to nakonec nemrzelo, tři bodíky jsou jejich. "Je to samozřejlmě lepší pocit, když jsme se vyhoupili v tabulce do jejího středu. Člověk má hned větší chuť a věřím, že ji budou mít i hráči. Patří jim dík za to, jak nesmírně těžký zápas ve 31 stupních na asi největším hřišti v soutěži (určitě nejširším) zvládli," dodal trenér Martin Škvára.

Mnichovohradišťský SK - SK Doksy 0:1 (0:1). Branka: 3. Zimerman. Rozhodčí: Horák. Diváků: 110.