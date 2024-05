Tři zajímavá derby se hrála v nižších fotbalových soutěžích. Zatímco kladenský Slovan uhájil domácí tvrz, Knovíz a Vinařice vyloupily výsostné vody svých soupeřů. Co se týče postupů, tam se nic nemění: Hřebeř přes volný los z náskoku skoro nic neztratila, lépe jsou na tom po víkendu i Žižice a Kačice.

Novoměstský brankář Hájek vychytal všechny střelce Buštěhradu, zpacifikoval je také v penaltovém rozstřelu a zařídil svému týmu dva cenné body. Poražení ztratili na jaře fazonu a po ztrátě reálné šance na postup klesli už na třetí místo za Velkou Dobrou. Ta slavila v Pleteném Újezdu.

Také Slovan Kladno hraje dobře a potvrdil to v pěkném derby se Slavojem. Ten béčko posílil a šanci nastoupit si nenechal ujít ani Matouš Hrubý, který se právě výkony v dresu Slovanu odpíchl do B třídy ve Slavoji. Gól sice bývalému klubu dal, ale jinak byl Slovan střelecky lepší a vyhrál 5:4, vítězný gól dal navrátilec do sestavy Rác.

Po sérii nezdarů se chytily Bratronice na hřišti Braškova B. V bráně se radoval z úspěchu i Martin Kohout, který roky na Braškově chytával. Dva góly dostal až za rozhodnutého stavu 0:4.

Na jaře se celkem daří Bělči a v duelu o Černého petra s posledním Stochovem mu pomohla smůla hostů, Jurgovski si dal rozhodující branku na 1:0 do své vlastní kasy…

U dna jsou také Žehrovice a Libušín B. Ten měl výhodu domácího placu, ale dva body po výhře v rozstřelu brali Žehrováci.

Lídr skupiny B z Žižic si nekopl, Otvovice na jeho hřiště nedorazily, druhé Klobuky však získaly jen bod ve Dřetovicích. Dotáhly tam sice manko 3:1, ale penaltový rozstřel vyšel lépe Spartě. Žižice jsou tak postupu zase o něco blíž.

Nečekaně vysoko prohrála Zvoleněves doma se Stehelčevsí, která když má den, tak kácí les a na třísky nekouká – vyhrála 6:1! Stejným výsledkem skolily Zlonice soka z Blevic. Víc se nadřel Zichovec v Dubí, dvě branky z úvodu zápasu mu ale nakonec stačily.

Nejsledovanější bylo však derby v Knovízi, kde Pchery statečně vzdorovaly favoritovi, ale ten výstavní ranou Lukáše Dudáčka důležité body v boji o to neskončit poslední získal.

Zápas si můžete prohlédnout v pěkné fotogalerii Davida Kliera pod článkem.

V Kačici už chladí postupové bublinky. Kluci vyhráli pohodově v Zákolanech 4:1, zatímco druhá Slatina neuhlídala v koncovce zápasu v Pozdni domácího Ondřeje Žemlu a ten domácím trefil výhru 2:1. Kačice tak už vede tabulku o 8 bodů. Před Slatinu se tak dostaly Vinařice, které zazářily v pro ně největším zápase jara, v derby ve Švermově. Tamnímu béčku nedaly naději a vyhrály 8:0, čtyřikrát se trefil Kiril Kokarau.

V Černuci bylo vidět, že oba celky měly problémy dát dohromady sestavu. Domácí začali dokonce s 10 hráči a Brandýsek měl v sestavě 5 dorostenců. Přesto šel do vedení v 7. minutě, když se domácí obrana nedomluvila a Nídr hlavou překonal Losu. Poté Fričem a Čechovským otočili domácí na 2:1. V druhé půli byl Brandýsek jasně lepší, ale nemohl se prosadit. Nakonec vyrovnal 10 minut před koncem Macák. Víc už hosté nestihli a šlo se do penalt. Ty jsou vždy loterie a nyní ji vyhráli hosté, když hostující rumunský brankář Florea vychytal v páté sérii střelce domácích.

Zajímavý byl duel béček Družce a Smečna, kde domácí za půl hodiny vedli 3:0, ale pak začal kopat protivník a do půle vyrovnal. Ve druhé části se na rozhodnutí čekalo dlouho, konec ale patřil jasně hostům, a ti třemi góly dokonali obrat. Hattrick zaznamenala zimní posila Věprovský.