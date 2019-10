Nespeky překvapivě podlehly v Tuchlovicích, kterým se doma daří zápasy vyhrávat i přes ztráty v sestavě. Hosté jim ale výhru sami nabídli. Už v 9. minutě „vymysleli“ malou domů tak špatně, že Miškovič využil uklouznutí brankáře Drážka, míč se pak dostal k Boháčovi a ten neměl potíže uklidit ho levačkou do prázdné.

Pro hosty to nemusela být katastrofa, to by ale museli svoje šance proměňovat. A když už byli přesní, byla to přesnost příliš velká, protože trefili břevno a tyč, od níž se míč odrazil do brankáře Šimka a ven z brány.

Ránu z milosti jim domácí dali v 71. minutě, kdy centroval rychlý navrátilec do sestavy Cabejšek a srbský kanonýr Miškovič do protipohybu Drážka pečetil na 2:0.

„Strašně důležitá výhra,“ měl jasno šéf domácího klubu Josef Bešta, který doplnil, že kromě Cabejška se vrátil do sestavy také Kala, ale toho raději brzy kvůli dalším zdravotním komplikacím stáhli.

AŤ ŽIJE UKRAJINA!

Lhota porazila v duelu dvou ohrožených celků Kosoř 1:0 a je to moc cenné vítězství. Postaral se o něj Denis Danylych po ukrajinské spolupráci s Kodrijou, který Danylychovu hlavu našel přesným centrem v 78. minutě. „A to už jsem chtěl Kodriju střídat,“ usmál se trenér Lhoty Petr Cais.

Podle něj měla Lhota rozhodnout už do přestávky, kdy matně hrající hosty přehrávala a zejména ze vzduchu měla několik možností.

Po přestávce ale Kosoř Lhotu pořádně zaskočila. Začala běhat, najednou hrála dobře a vytvořila si obrovské šance. Jednu však hosté poslali mimo a druhou skvěle vychytal brankář Tůma.

Lhota tak přežila klinickou smrt a sama poté Danylychem udeřila. „Zbytečně jsme si to komplikovali. Hosté na nás byli dlouho hodní, ale po přestávce najednou začali ubližovat. Naštěstí svoje obrovské šance zazdili,“ ulevil si Petr Cais.

KONEC DOBRÝCH ČASŮ

Hřebeč po pěti výhrách padla v Dobrovici 0:1. A zaslouženě, byť paradoxně ve chvíli, kdy konečně začala převádět lepší fotbal, tak po brejku inkasovala. „Musím říci, že pětapadesát minut to byla z naší strany hrůza, koukat se na to nedalo. Když je vzduch studený, voda mokrá a vy dostanete takový gól, je to všechno na …,“ ulevil si manažer Hřebče Štěpán Sádecký v narážce na mizerné počasí a jednu z hlášek kultovního snímku Poslední skaut.

Ani Dobrovice, která po opuštění třetí ligy zahájila přebor ve velkém stylu, ale teď dvakrát prohrála, nekopala žádnou hyperparádu. Tutovku sice měla, ale sólo vychytal výborný Zajíček.

Ve druhém poločase se hosté postupně rozehráli, ale jak už bylo napsáno, z protiútoku po zbytečné ztrátě míče inkasovali. Srovnat mohl střídající kanonýr Klavík, jenže jeho hlavičku zastavil na brankové čáře obránce. „Domácí měli po dvou prohrách motivační složku jinde a šli za výhrou o něco zarputileji. Máme další zápasy, čeká nás derby se Lhotou, budeme tedy koukat dopředu,“ dodal Sádecký.