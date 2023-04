Góly padaly na těžkém terénu stadionu v Unhošti až v posledních pětadvaceti minutách a paradoxně obě strany zahájily klasickými vlastenci. Cábelíci vedli po nešťastném zásahu Nolla, ale půjčku za oplátku zařídil Tarhaj. Kladenští pak skóre otočili zásluhou přesného centru, k němuž se prodral silný Hanzlík, to už chybělo do konce jen deset minut. Přesto hosté zabrali a povedlo se jim zásluhou Janků vyrovnat.

To už byl na hřišti střídající Abrham junior, kterého trenéři poslali v závěru utkání na hrot, ač je jinak stoperem. Vepředu tak měli stejně jako kdysi Pán prstenů a později i český nároďák - dvě věže Hanzlíka s Abrhamem.

A tenhle tah vyšel!

V nastavení se míč dostal právě k Abrhamovi a ten zavěsil. Možná odměna fotbalového pánaboha za to, že ho těsně před startem jara zraněním od fotbalu odstřihl. „Pak se běžel radovat až na Fialku, zastavil ho teprve plot,“ smál se jeho táta Tomáš, chválu ale sklidil celý jeho tým a také protivník. „Královák nám dělal problémy už na podzim a na to, že jsou poslední, hráli velmi dobře a vůbec žádného zanďoura. My jsme to chtěli urvat a se štěstím máme další zlatou výhru. Díky tomu se pořád držíme blízko postupové druhé příčky, tak uvidíme, co dál. Čeká nás silný Vestec, zase to bude hodně těžké,“ je jasné Tomáši Abrhamovi staršímu.

SK Kladno B – FK Králův Dvůr B 3:2 (0:0). Branky: 70. vlastní Tarhaj, 81. Hanzlík, 90. Abrham - 64. vlastní Noll, 87. Janků. Rozhodčí: Lambev. Diváků: 60.