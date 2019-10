První půle na to rozhodně nevypadala, hrálo se převážně na polovině Jíloviště. Největší šanci zmařil hned v začátku Kedroň, z ideální pozice obloučkem přestřelil. Jedinou ranou mezi tyče byl trestňák domácího Junka, připomínající spíš malou domů.

Po návratu ze šaten se uvolnil na křídle Škvára, přihrávka sice zůstala V. Maříkovi pod nohou, ale tak šťastně, že ještě stihl levačkou přehodit gólmana (48.). Zápas vzápětí zcela otočilo Pešičkovo nedůrazné pokrytí míče, směřujícího do autu. Hosté po jeho zisku a hlavičce do tyče lacino srovnali V. Janouškem (52.).



Po chvilce vykopl domácí bek Zlata střelu za již překonaným Šulkem, a Siegl ml. otočil z dorážky děj (58.). Domácí čtvrthodinu hrůzy ukončila hlavička Janouška, po pěkném centru (68.).



„Po úplně zbytečné první brance se naše hra zbortila jako domeček z karet,“ shrnul dění trenér Doks Martin Škvára, jehož svěřenci až do konce zápasu branku Jíloviště vůbec neohrozili.

Aleš MORAVEC