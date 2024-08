Béčkům Kladna a Slaného vstup do nového ročníku fotbalové I. A třídy (6. ligy) dál nevychází a středeční vložené kolo vše potvrdilo. Přitom oba celky zahrály směrem dopředu dobře, daly po třech gólech, ale s děravou obranou to na body nestačilo.

Zoreník vs. Kladno B 4:3. Fotbalistům Lužce se o první výhru v soutěži postaral Jakub Zoreník. Kladenskému béčku nasázel všechny čtyři branky.

Kladnu tentokrát scházeli Liška s Kalinou, které trenér Hašek povolal do áčka na MOL Cup ve Hřebči, naopak Lužecké vedl z lavičky na podzim poprvé trenérský navrátilec Martin Krob známý jako bývalý ředitel Slavie a hráčský agent.

Kladno bylo silnější na míči, ale tradičně pouštělo soka do brejků a Zoreník toho zgusta využíval. Do půle se trefil dvakrát a to ještě debutující brankář Kladna Polcar něco chytil.

Domácí se prosadili až po změně stran, kdy ještě přidali na intenzitě. Rychle snížit se jim podařilo z penalty Truhlářem, následně aktivní Bokša vyrovnal.

Na vystupňovaný tlak hosté odpověděli ale dal vedoucí brankou Zoreníka. Kladno ale reagovalo a laciným gólem Štěpána Hanuščíka vyrovnalo na 3:3. Pro mladíka, jehož brácha Jakub trénuje ve stejné soutěži Dobrovíz, to byl první gól v kariéře mezi muži.

Když už se zdálo se, že tímto výsledkem zápas skončí, zaúřadoval opět pan nezastavitelný Zoreník, znovu ukázal obráncům záda a rozhodl.

,,Potkali jsme zatím asi nejlepšího protivníka v soutěži,“ měl jasno hostující hráč Petr Kolařík. „Je až s podivem, že má Kladno ze tří utkání pouze bod, tento fotbal je podle mě na vyšší soutěž. My jsme dnes z minima vytěžili maximum a odvezli důležitě tři body. K utkání jsme přistoupili svědomitě, avšak je vidět, že nám proti takovým soupeřům chybí fyzička, na které musíme pracovat,“ našel Kolařík i námět na zlepšení.

Kladno B – Lužec n/Vlt. 3:4 (0:2). Branky: 52. Truhlář (PK), 59. Bokša, 81. Hanuščík – 9., 42., 77. a 86. Zoreník. Rozhodčí: Žáček.

Kladno B: Polcar – Kácl, Fajka, Abrham, V. Novák – F. Novák (46. Hanuščík), Slabý, Blažek (74. Blažek) – Šoškič (46. Veiner), Bokša (71. Janega), Truhlář.

Stejně jako Kladno dopadlo i béčko Slaného, navíc po téměř totožném průběhu. Ve Vestci smazalo dvougólové manko, ale rozhodující nádherná rána Vosáhla do šibenice už byla pro Vestec vítěznou.

„Nechytili jsme začátek, ale na první gól domácích ještě odpověděl po narážečce Volgner. Pak jsme ale dostali dva rychlé góly a to nás podle mne připravilo o body, protože ve zbytku zápasu už jsme byli lepší,“ litoval trenér Slaného Radim Vavroch.

Jeho tým pokropila živou vodou pěkná utažená bomba posily z Neratovic Březiny (je posilou hlavně pro A tým), pak doslova dotlačil míč za čáru Duda. „Jenže pak jsme blbě odkopli míč a frajer (Vosáhlo) nám ho tam poslal tak krásně, jak se mu to snad už nikdy nepovede,“ hořce se usmál Vavroch, jehož tým na první body čeká a při ultratěžkém losu ho čeká zatím stoprocentní Jíloviště. „Ale sestava si sedá, už jsme byli skoro kompletní a hra měla úroveň. Bohužel domácí měli pět šancí a dali čtyři góly, to se jim povedlo,“ dodal zklamaný trenér Slaného.

Vestec – Slaný B 4:3 (3:2). Branky: 2. Podzimek, 22. Jarábek, 27. Minha, 77. Vosáhlo – 9. Volgner, 37. Březina, 69. Duda. Rozhodčí: Písařík. Diváků: 80.

Slaný: Junek – Březina, Horník, Volgner, Ryska (83. Németh), Vimr, Kopřiva (64. Říčka), Mareš, Duda, Břeh (71. Král), Danda.