Do zápasu vstoupil hostující tým ještě docela dobře, ovšem hned domácí první centr do vápna byl povedený a padla z něj úvodní branka. Hradiště ještě nastřelilo tyčku, teprve pak Tuchlovice hru srovnaly, jenže bez pořádného zakončení.

Ještě víc přitlačily na pilu po obrátce, vytvořily si tlak, nedaly ale dvě dobré šance, zatímco domácí po rohu trefili přesně - 2:0.

To zápas definitivně zlomilo. Domácí ještě zvýšili, pak skórovali z penalty, a to se ještě nechal za oplácení vyloučit zkušený Nosek. Tuchlovice byly na ručník. "Zápas jsme absolutně nezvládli a sezonu jsme nedohráli podle našich představ. V plánu jsem měl 27 bodů, takže jsme minus čtyři a jaro bude ještě pořád boj o," zůstává raději při zemi trenér Miroslav Supáček, nicméně mužstvo s jeho kvalitou by se sestupu rozhodně bát nemělo.

Mnichovo Hradiště - Tuchlovice 4:0 (1:0). Branky: 24. a 53. Košek, 68. Geissler, 80. Charvát (PK). Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 200.