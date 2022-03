Novotný ale týmu citelně chyběl, hlavně při obranných standardkách, které Lhota po obrátce nezvládala bránit. Veselý snížil, jenže už za sedm minut si vzali hosté dvoubrankový náskok zpět po rychlé dorážce Kasíka, dalšího z nových nadějných borců. Lysá však nesložila zbraně, Lukáš Novák brzy snížil a pět minut před koncem dokonce srovnal Müller.

Hřebeč málem ztratila třígólový náskok. Jenže Kabele chytil penaltu!

„Bohužel jsme bez Novotného nezvládali bránit standardní situace, to nás zlobilo i během přípravy. Lysé foukalo do zad, takže hrála jednoduše všechno dopředu a to nám nesedělo. Sami jsme už míč kombinačně nevyvezli a dostávali se pod tlak. Je to škoda, zápas se dal vyhrát,“ litoval zkušený Petr Cais, který se vrátil na lavičku jako jakýsi mentor začínajícího hlavního trenéra Tomáše Vincence. Dodal, že velkou komplikací pro Lhotu bude zmíněné zranění Novotného, ten bude mimo hru minimálně dva měsíce.

Z druhé strany zaznělo kladné hodnocení utkání. „První půle nám nevyšla, soupeř nám dal dva góly. Naopak my jsme své dvě vyložené šance nevyužili. Řekli jsme si, že nebudeme bláznit, že se ses soupeřem dá hrát. Bod nakonec bereme, i když jsme pak klidně mohli získat všechny tři z našeho závěrečného tlaku. To by ale bylo pro hosty hodně kruté,“ uznal vedoucí týmu Lysé Šlingr.

Oba celky teď čekají mnohem silnější protivníci. Lhota přivítá Komárov, Lysá se utká s Velimí.

Lysá nad Labem – Lhota 3:3 (0:2). Branky: 52. Veselý, 65. L. Novák, 85. Müller – 21. Vaněk, 42. Danylych, 59. Kasík.