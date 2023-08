S pouhými třinácti týmy odstartuje o nadcházejícím víkendu další ročník okresního přeboru fotbalistů. I bez odstoupivších Vinařic soutěž slibuje tradičně velký náboj a se třemi novými celky dostatek napětí. Zástupcům všech třinácti klubů jsme položili tři stejné otázky.

Slavoj Kladno ovládl okresní přebor 2022/23, kdo ho nahradí na trůnu? | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

1. Jaké máte změny v kádru?



2. Jaké máte cíle pro sezonu?



3. Váš tip na největšího favorita?

Slovan Velvary B, Radek Šmíd – trenér:

1. Odešel Václav Podivínský do Holubic a Marek Radošínský se vrátil do Jedomělice. Z roudnické Vošky jsme získali mladého Ondru Malíka.

2. Cílem je pohybovat se do pátého místa. Sice jsme sestoupili, ale fotbal nás baví, máme do něj chuť a chceme víc těšit naše fanoušky.

3. Silné budou Tuchlovice B, tam ta spolupráce s áčkem funguje silně. Po posledních sezonách vidím vysoko také Smečno.

SK Družec, Tomáš Blažek, trenér:

1. Kádr je beze změny.

2. Cíle jsou každý rok stejné: vyhrát (úsměv).

3. Netroufám si odhadnout jasného favorita. Vidím okruh cca pěti týmů. A jsou tam B mužstva, která osobně nemám moc rád. Mají silné první týmy a tabulkou vždy dokážou zahýbat… Když potřebuji body.

Sokol Lidice, Jaroslav Topka, trenér:

1. Tři hráče podepsané máme, ale jestli to budou posily, to ještě nevím, na tréninku nebyli. Proti jména zatím neřeknu. Snad jsme umluvili Vojtu Zacha, aby zůstal v bráně, ale celkově je nás pořád málo, na trénincích se nás schází kolem osmi, to je málo. Mladí nechtějí – nebo pro ně existuje jen Real Madrid, staří už nemohou…

2. Budu rád, když bude klid, ne jako loni.

3. Loni u nás hrálo víc dobrých mančaftů, namátkou Vinařice, Přítočno nebo Hrdlív. Ale já si tipnu Olovnici. Sice jsme ji neviděl hrát, ale neztratili ani bod a slyším na ně odevšad chválu.

Sokol Jedomělice, Martin Janda, trenér:

1. Působení u nás ukončil Martin Wiedermann (Mšecké Žehrovice) a bohužel svoji kariéru musel ukončit Vojta Hora kvůli problémům s koleny. Naopak jsme přivítali Marka Radošínského a Pavla Čablíka.

2. Cíle pro sezónu jsou takové, aby nás hlavně fotbal bavil a chodilo nás co nejvíce. A myslím, že do pátého místa by to bylo fajn umístění.

3. Za mě asi Brandýsek.

Slavoj Pozdeň, Oldřich Štěpánek, sekretář:

1. Přišli Jeřábek z Krásného Dvora), Pražák z Postoloprt a Zrcek ze Zichovce, odešel Vaniš do Zvoleněvsi.

2. Vzhledem k tomu, že zdravotní stav zraněných hráčů se dramaticky nelepší, budeme rádi za klidné vody ve středu tabulky, ale uvidíme. Pokud bude padat půlka okresu, tak to bude boj …

3. Favoritů je víc, černým koněm podle mne Olovnice.

Viktorie Černuc, Jiří Tymich, předseda:

1. Ještě něco dotahujeme, ale nic razantního. Přišel Votruba z Nelahozevsi a neodešel nikdo. Starší kluci by sice rádi kopali už jenom za béčko, ale když nám poteče do bot, zase je zkusíme ukecat (smích).

2. Budeme spokojeni, když soutěž bez velkých nervů udržíme, to postačí.

3. Něco mi říká, že nahoře budou Smečno a Hrdlív.

Sokol Olovnice, Marek Mucha, hráč:

1. Kádr zůstává stejný jako ve třetí třídě.

2. Po dlouhé době se bude hrát v Olovnici okres, tak si myslím, že klidný střed tabulky nám bude vyhovovat.

3. Asi Jedomělice a Smečno. Když budou doplňovat z áčka Tuchlovice, tak i ony.

SK Velké Přítočno, Petr Fíman, trenér:

1. Odešel David Veselý na Braškov, do Slavoj Kladno by rád Lukáš Senko, ale hotové to ještě není. Posily žádné nepřišly…

2. Držel bych se při zemi a bral bych klidná střed tabulky. Na postup tam budou jiní divočáci (úsměv)

3. Sice jsem neviděl Olovnici, ale co slyším a čtu a jaké tam mají výborné hráče, tak to mohou být oni. A třeba i Smečno, prý by postoupili rádi.

Sokol Smečno, Jiří Vápeník, trenér:

1. Změny v kádru nemáme žádné, pouze čekáme na doléčení a návrat dlouhodobě zraněných obránců Karla Vápeníka a Radka Záhrobského.

2) Cílem je umístění do pátého místa, hrát pěkný fotbal pro fanoušky, zlepšit produktivitu, nedostávat laciné góly a udržet partu.

3) Jedomělice

Sokol Hrdlív, Miloslav Mostek, předseda:

1. Máme tři posily - brankáře Zobinu (Slaný/Vinařice), Tygla (Vinařice) a Kemra (Slaný). Bohužel z osobních důvodů končí Šmolík

2. Chceme hrát klidný střed tabulky

3. Můj tajný tip i vzhledem k minulému ročníku je Smečno.

AFK Tuchlovice B, Lukáš Muláček, trenér:

1. Vrátil se nám Šimon Prochazka z Braškova a až se dostane do formy, tak pro nás bude klíčovým hráčem. Máme mladý tým, kluky z dorostu budeme určitě zapojovat a jsem rád, že pokračují zkušení hráči Šimek a Vaigl. A věřím, že občas nám vypomohou po domluvě i hráči z áčka.

2. Chceme hrát dobrý fotbal, zapojovat mladé hráče, a cílem je skončit v první polovině tabulky.

3. Asi největšími favority budou týmy, které hrály už v minulé sezoně o postup, tedy Jedomělice a Smečno. Ale myslím si, ze letos bude soutěž vyrovnaná a duležité bude chytnout začátek.

FK Brandýsek, Lukáš Vrána, předseda:

1. Hlavní je, že z kádru nikdo neodešel. Mužstvo máme kvalitní a nebylo nutné nějak výrazně posilovat.

2. Jako každý rok pohybovat se v horních patrech tabulky, nejhůře do třetího místa.

3. Tuchlovice B, Velvary B a Smečno

FK Kročehlavy, Martin Pergl, sekretář:

1. Do kádru přibyl Patrick Madej z SK Kačice, jinak stále začleňujeme naše dorostence. Bohužel bude kvůli zdravotním problémům celý podzim chybět Matěj Ježek. Dosavadní trenér Míra Ježek se od nové sezony vrací k dorostu. U mužstva pokračuje jako hlavní trenér Josef Švarc.

2. cílem je vrátit Kročehlavy do horních pater tabulky

3. Můj favorit byly Vinařice, ale ty z boje odstoupily ještě před začátkem soutěže. Vyloženého favorita tedy nemám. Je otázka, co čekat od nováčků a sestoupivších Velvar. Béčka jsou vždy nevyzpytatelná a Olovnice, na tu čtu a slyším samou chválu.