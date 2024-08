Ondřej Burant, SK Družec

1. Změny v kádru A+B jsou poměrně značné, povedlo se nám přivést v létě 6-7 hráčů (mj. Michal Zieber ze Slavoje), je to tak půl na půl mezi áčkem a béčkem. Konečně se uzdravuje Jarda Křivánek. Kluci makali celou přípravu a jak se to jeví mně, kluk, co teď začne v B týmu, klidně může dát za 14 dnů gól za áčko. Do toho starší borci ještě neřekli poslední slovo, takže v průměrném počtu dvaceti lidí byla příprava úplně skvělá!

2 . Cíl máme jasný, hrát dobrý a útočný fotbal, dávat góly a moc jich nedostávat, aby to kluky bavilo. Na jaké umístění to bude stačit letos, to uvidíme, ale samozřejmě chceme hrát co nejvýš, proto děláme fotbal. Mám i cíl osobní: aby se na nás do Družce přišlo podívat aspoň deset lidí, co bydlí v Družci. Pak můžu skončit (úsměv). Protože na fotbal u nás se prostě zatím nechodí.

close info Zdroj: David Klier zoom_in Stárne vůbec Ota Mačura?