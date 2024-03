Pod novým názvem Macron se spustí o nadcházejícím víkendu stavidla jarní část okresních fotbalových soutěží. Zástupům nejvyšší soutěže - Macron okresního přeboru, jsme v krátké anketě položili tři otázky: jak se chystali v zimě, jaké mají změny v kádru a jaké si stanovili cíle pro jaro. Tady jsou jejich odpovědi.

Okresní přebor: béčko Velvar (v oranžovém) nečekaně porazilo vedoucí Jedomělice 2:1. | Foto: Jan Sláma

1. Jak jste spokojeni se zimní přípravou?

2. Jaké máte změny v kádru – odchody/příchody?

3. Jaké máte cíle pro jarní část?

Sokol Jedomělice, trenér Martin Janda

1. Příprava byla stejná jako vždycky. Bylo to o jednom tréninku týdně, kdy jsme si šli zahrát do haly a po oteplení také na trávu. Prostě klasika, nic složitého jsme nevymýšleli. Hlavně, aby nás to bavilo. Povedla se nám také generálka s Vraným, kterou jsme vyhráli 1:0, z toho pohledu spokojeni jsme.

2. Odešel Filip Milfait (návrat do Rynholce), přivítali jsme dva hráče ze Slaného – Zdeňka Řeháka a Radovana Kroutila. Jsme rádi, že podepsali k nám, protože oba mají velkou kvalitu a doufáme, že nám pomohou.

3. Cíle se nemění. Hrát tak, aby to bavilo nás i fanoušky, abychom měli z fotbalu radost. Na jaké umístění to bude stačit uvidíme, mančafty v okrese jsou kvalitní.

SK Velké Přítočno, trenér Roman Pavelec

1. Co se týká přípravy, v zápasech jsem spokojený až na poslední utkání s Velkou Dobrou B. Když porazíte týden zpět Lokádu 8:5 a na Dobré prohrajete 1:2… Spokojen jsem i v přístupu k tréninku. Jen docházka trochu vázne.

2. Posily máme dvě, Davida Šaška a Jirku Feixe. Davida jsem viděl už v pár zápasech a jsem s ním spokojen. Jirka si bohužel udělal zranění hamstringu. Ale věřím, že po vyléčení bude pro nás platným hráčem.

3. Cíle pro nás jsou dané: vyhrát okres. A jestli budeme chtít postoupit nebo se, to se bude řešit až v létě. Ale určitě uděláme vše pro to, abychom okres vyhráli.

Slovan Velvary B, trenér Radek Šmíd

1. Zimní příprava se povedla. Na soustředění jsme vyrazili ve dvaceti lidech, dařily se nám i zápasy vyjma Holubic, ten jsem dodnes moc nepochopil. Ale celkově byla příprava výborná.

2. Z Černuce se nám vrátil Patrik Herberstein, takového hráče jsme do středu zálohy potřebovali, aby podržel míč a rozdal ho. Skončil Filip Krška, to nás trochu mrzí. Dostal na podzim dvakrát pořádně nakopáno, a i když jsme doufali, že si v zimě konec rozmyslí, nestalo se. To je ztráta.

3. Chtěli bychom skončit v první trojce. Lidé se nás ptají, zda chceme postoupit, ale to vůbec neřešíme. Máme většinu mladých hráčů a chceme, aby je fotbal bavil. Zbytek se uvidí.

SK Družec, trenér Ondřej Burant

1. Zimní příprava byla super, jeli jsme i na třídenní soustředění, počty lidí na tréninku áčka a béčka nešly pod dvanáct, což je na okresní tým perfektní.

2. Hráčské změny nemáme žádné, bohužel na půl roku přerušil činnost náš trenér Tomáš Blažek. Doufáme všichni, že od léta nás zase povede, v tuto chvíli jsme tým převzali já a Kuba Hlusička, který je srdcařem klubu.

3. Za nás s Kubou je to umístění do čtvrtého místa a hlavně předvádění fotbalu, který nás bude všechny bavit a snad bude i bodově úspěšný. Ale je to v podstatě to, co se buduje v Družci už několik sezon: trénink v dobrém počtu a kvalitě a přenesení do zápasu.

Sokol Smečno, trenér Jiří Vápeník

1. Chodili jsme každou sobotu ven, kde jsme se většinou jen tak protáhli a zahráli si sedm na sedm áčko i béčko dohromady. V hale to bylo s účastí trochu slabší, takže až tak velká spokojenost nepanuje. V přípravě jsme prohráli s týmy hrajícími výš, tedy s Libušínem 2:5 a Hředlemi 6:8. Porazili jsme 6:0 Zvoleněves a 3:2 Hrdlív, kde se nám moc nepovedl konec.

2. Nikdo neodešel a předseda mi koupil jednoho hráče, kamaráda Míry Balíka. Jmenuje se Lubor Věprovský, je ze Mšeckých Žehrovic, bohužel si hned zlomil zánártní kůstku.

3. Pokud je to tak, že bude sestupovat kolem pěti šesti týmů, tak nemáme zase tak velký náskok třeba na Kročehlavy, které mají kvalitní tým. Navíc máme hodně úzký kádr. Takže s cíli zůstanu raději při zemi, stačí když budeme do osmého místa, i když udržet první pětku by bylo lepší.

Sokol Olovnice, opora Petr Putz

1. Jsou tam pozitiva i negativa. Pozitivní je, že jsme začali už v lednu a že kluci chodili v dobrém počtu a že nic nešidili. Povedlo se nám také soustředění na Šumavě v penzionu Ekosport, za to musím poděkovat panu Fričovi staršímu, že nám ho pomohl zajistit. Negativem je malý počet přípravných zápasů, vlastně jsme měli jediný. Loni jsme jich odehráli pět nebo šest, chodilo nás málo a pak z toho byla jen zranění. Tak jsme chtěli ubrat, jenže Buštěhrad nám to odřekl, a tak jsme si zahráli jen se Lhotou. Proto se trochu obávám nerozehranosti.

2. Neodešel nikdo a dva mladé hráče se nám povedlo získat. Z Kralup Adama Davida, jenž rok nehrál kvůli operaci kolena. A z Otvovic se nám přihlásil Roman Sýkora, který se s kluky dobře zná a líbí se mu naše parta. Oba jsou okysličením sestavy a zvýšením zdravé konkurence.

3. Cílem je bavit fanoušky a víc potrápit tým z vršku tabulky. S těmi jsme se utkali v závěru podzimu a rozdíl tam byl v některý zápasech až příliš velký. Chtěli bychom se jim víc herně přiblížit, i když zůstáváme střízliví.

FK Brandýsek, trenér Václav Dráb

1. Spokojeni s přípravou jsme. Trvala zhruba šest týdnů i s tradičním soustředěním. Jen bych si představoval sehrání více přípravných zápasů.

2. V zimní přestávce nikdo neodešel, ale zároveň ani nepřišel. Stále platí, že kvalitu máme, ale pokud se někdo zraní nebo vypadne z nějakého jiného důvodu, těžko ho nahrazujeme. A musí zaskočit někdo z dorostu nebo B týmu.

3. Cíle jsou stále stejné, pokusit se bojovat o přední příčky tabulky.

Slavoj Pozdeň, trenér Roman Holub

1. Těžko mluvit o spokojenosti, když žádná zimní příprava nebyla. Jediné co bylo, tak dvě přípravná utkání s Hříškovem (0:1) a Postoloprty (4:2), ale tam jsme tým splácali z hráčů áčka, béčka i dorostu. Spokojeni tedy nejsme.

2. Změny nemáme, jen zařadíme nějaké dorostence, ty máme šikovné. A posilou by vlastně mohl být i útočník Lukáš Hadrika, který je po operaci achillovky. Ke konci soutěže by se mohl zařadit do sestavy, uvidíme podle jeho rekonvalescence.

3. Vzhledem k té přípravě si žádné cíle nedáváme. Hlavně být v klidném středu a nebojovat o záchranu. Nic hrotit však nebudeme.

SK Kročehlavy, sekretář Martin Pergl

1) Scházeli jsme se celou zimu v poměrně hojném počtu a až na jeden zrušený zápas ze strany soupeře jsme odehráli všechna plánovaná utkání. Každopádně spokojenost se zimní přípravou ukáže až jaro.

2) Kádr opustil Zdeněk Matějka, který odešel do SK Doksy. Vrací se Josef Poucha, který vinou zranění nehrál celý podzim. To jsou asi největší změny v kádru. Po zranění, nebo pracovní pauze se ještě k fotbalu vrací pár mladších hráčů.

3) Vzhledem ke zrušení jedné skupiny I. B třídy náš cíl nemůže jiný, než záchrana. Cíl je tedy jasný: udržet, nebo ještě lépe vylepšit naše aktuální postavení v tabulce.

AFK Tuchlovice B, trenér Lukáš Muláček

1. Jelikož trénujete společně s áčkem, tak příprava byla určitě kvalitní. Docházka byla až na výjimky dobrá.

2. Žádné změny v kádru nejsou, jsem rád, že se zapojují mladí hráči z dorostu, počítám že po zranění se zapojí někteří hráči z áčka a pomůžou nám.

3. Cíle jsou jasné, zachránit soutěž a zapojovat mladé hráče. Když skončíme v první polovině tabulky, bude spokojenost.

Sokol Hrdlív, trenér Karel Petrášek

1. Se zimní přípravou jsem spokojen, ale důležité budou body. Začali jsme už začátkem ledna, soboty byly doma v našem areálu, neděle většinou přátelská utkání, jichž jsme odehráli celkem šest, a pondělky byly na umělce. Kluci měli na přelomu února a března desetidenní volno. Tentokrát se tým spojil s dorostem a průměrné chodilo kolem dvaceti hráčů.

2. Ze širšího kádru skončil R. Hrubý z rodinných důvodů a T. Kotelenský ze zdravotních důvodů. Posila žádná nepřišla, ale máme dobrou mládež a s dorostu jsme vytáhli V. Kose, který si řekl hned o místo v základní sestavě - jen musíme opatrně. Peníze co byly na přestupy jsme využili na rekonstrukci kabin jak pro domácí, tak hostující tým, aby hráči měli lepší komfort než dosud.

3. Cíl je jasný, udržet nejvyšší soutěž na okrese, hrát pohledný fotbal a hlavně aby byl spokojen náš fanoušek, máme jich hodně a hrajeme to pro ně, protože bez nich to nemá význam.

Sokol Lidice, trenér Jaroslav Topka

1. Nepovedla se, chodí nás pořád málo a pořád ti samí. Hráčů je prostě málo a fotbal je baví pořád méně.

2. Sestava bude stejná, změny nemáme. Když ji děláte, je to jako sáhnout do klobouku a pak tahat králíky ven za uši.

3. Přežít jaro ve zdraví. Hlavně, abychom se na zápasy nějak slezli a zahráli si pokud možno co nejlépe. Chystá se nějaká reorganizace a my pořádně nevíme, co od toho čekat, tak uvidíme.

Viktorie Černuc, předseda Jiří Tymich

1. Moc dobré to v zimě nebylo, kluků chodí málo. Budeme mít co dělat, abychom vůbec dali dohromady áčko i béčko a dohráli to. Kluky nějak přestal fotbal bavit.

2. Odešel Herberstein zpátky do Velvar, ale to bylo dohodnuté. Nepřišel nikdo…

3. Máme velkou ztrátu, ale je možné, že kladenské týmy v B třídě se ještě ze sestupu nějak dostanou. A kdyby naši kluci zahráli tak jako hráli zhruba před rokem, asi by šanci měli. Otázkou je, co by pak bylo dál.