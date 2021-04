1. Je podle vás reálné stihnout dohrát soutěže, ve kterých vaše týmy hrají?

2. Jste připraveni naskočit rovnou do soutěží nebo budete potřebovat nějaký čas na trénink?

Napříč okresními soutěžemi v mírné většině oslovených klubů nevěří, že se podzim dohraje. Opačný poměr odpovědí vypovídá, že by týmy mohly nastoupit k utkání bez prostoru na přípravu.

Jaroslav Topka trenér Sokol Lidice:

1. Asi by to šlo, ale moc tomu nevěřím. Osobně bych soutěže nedohrával a v srpnu začal od nuly. Není totiž vůbec jisté, že by se alespoň polovina sezony dohrála.

2. Zřejmě bychom mohli začít i bez přípravy, ale bylo by hodně zraněných, protože většina hráčů víc než půl roku nic nedělala. To je další důvod, proč podzim nedokončit.

Josef Andrle, trenér SK Kročehlavy:

1. Pokud se začne v dubnu, tak je pravděpodobné, že se podzim dohraje, ale nevidím to růžově.

2. Určitě je potřeba čas na trénink. Individuální příprava jako běh v lese nestačí.

Jiří Tymich, předseda Viktorie Černuc:

1. Vzhledem k epidemiologickým opatřením není reálné soutěže dohrát, protože jednou jsme už na rozvolnění doplatili. Budeme rádi, když si v červnu zahrajeme přípravná utkání.

2. Pokud by soutěž začala, můžeme nastoupit bez přípravy. Kluci se těší.

Oldřich Štěpánek, sekretář Slavoj Pozdeň:

1. Když se začne hrát do 15. května, dohraje se podzim.

2. Jsme sice nevyhraní a ani fyzička není super, ale CHCEME HRÁT.

Jiří Vápeník, trenér Sokol Smečno:

1. Nevěřím, že budou rozvolnění taková, aby soutěž do 15. května začala.

2. Nastoupit hned bychom nemohli. Nejsem s hráči v kontaktu a vím jen o několika jedincích, kteří chodí běhat. Potřebovali bychom tři týdny na přípravu.

Karel Fejfar, kapitán SK Běleč:

1. Myslím, že dohrát podzim je reálné. Dalo by se to stihnout během šesti květnových a červnových víkendů. Věřím, že to tak bude.

2. S kluky o tom mluvíme a jsme připraveni okamžitě hrát. Jen musíme koupit o číslo větší dresy (smích).

František Tancoš, předseda SK Kačice

1. Myslím, že není reálné, aby se podzim dokončil.

2. Rovnou naskočit určitě nebudeme moci.

Jiří Baňka, sekretář SK Zichovec

1. Podzim dohrajeme, v tom jsem optimista.

2. Nic by nám nebránilo nastoupit v nejkratší době, takříkajíc hned teď. Obavy ale mám, co se týče našeho béčka a všeobecně rezervních celků v okresních soutěžích. Nevím, zda by měly dostatek hráčů.

Petr Koten, hráč FK Žižice

1. Věřím, že podzim dohrajeme, alespoň to naznačují čísla vývoje epidemiologické situace.

2. Je to zákeřná otázka (smích). Myslím, že mohu i za spoluhráče říct, že klidně nastoupíme hned za hodinu.

Radek Schönfelder, hráč SK Slatina

1. Vzhledem k epidemiologické situaci nevěřím, že se podzim dohraje.

2. Šli bychom hrát hned. Těšíme se a klidně bychom nastoupili z hodiny na hodinu.