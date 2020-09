Senzace III. třídy B se konala v Dřetovicích, kde nečekaně uspěly Žižice. „Se soupeřem roste náš výkon,“ pochvaloval si trenér vítězů Tomáš Koten a chválil ofenzivní pojetí obou týmů. Jeho celek poslal do vedení precizním trestňákem Hrdlička, na konečných 2:2 upravila po úniku nová žižická akvizice, Ukrajinec Menshykh, jenž svým gólem zastínil dřetovické krajany.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Tuřanům dobře začapal brankář Břížďala, jinak by porážka od Stehelčevsi byla výraznější. Hned na začátku poslal vítěze do vedení Skořepa, jenž skóroval také v nástupu do druhé části. V té se domácí zvedli, s utkáním s kvalitním soupeřem už ale nemohli nic udělat.