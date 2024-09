Jedomělice – Velké Přítočno 1:4 (1:1)

Hosté z Přítočna moc nečekali, že se bude hrát a byli by původně možná radši, protože dorazili bez zraněného Hubsta a nemocného Holečka, oba jsou velkými oporami mužstva. Možná i proto byly Jedomělice (těm zase scházel Nedvěd) od začátku lepší, silnější na míči a měly šance. Jednu po parádní akci proměnil už ve 12. minutě Galbavý, ale na tu celkem brzy odpověděl Dáňa, když po kvalitním presinku vypíchl míč obraně a v sólu o tyčku vyrovnal. „Po vyrovnávacím gólu jsme převzali aktivitu a v závěru půle Svoboda k naší smůle trefil jen tyč,“ litoval hostující kouč Roman Pavelec, domácího lodivoda Martina Jandu zase mrzelo, že jeho tým nevytěžil víc z dobrého úvodu.

Ve druhé polovině ale jeho tým zatlačil na pilu a po pár šancích se právě Jandovi v 63. minutě podařilo zvýšit na 2:1. Hosté se postupně z tlaku vymanili a naopak to byli oni, kdo operoval před brankou domácího Pospíšila. V závěru pak byli odměněni, když trenéru Pavelcovi vyšel tah s vysunutím Ondřeje „Bonbona“ Kuby dopředu. Ten nejdřív střelou k tyči vyrovnal a po nešťastném obranném zákroku Jandy z druhé vlny rozhodl.

„Kluci za stavu 2:1 zvedli hlavu a bojovali jsme dál. Povedlo se střídání, protože jsme potřebovali podpořit ofenzivu a vytažení Bonbóna ze zadních řad dopředu se vyplatilo se. Díky jeho dvěma gólům si vezeme důležité tři body a já všem zúčastněným za náš klub děkuji,“ dodal Roman Pavelec.

Martin Janda byl smutný, jeho tým zase nezlomil přítočenské prokletí, s tímhle mužstvem prohrál už potřetí v řadě. „Nezvládli jsme koncovku, to je smutné. Chtěli jsme sérii zlomit, doma vyhrát a konečně Přítočno porazit, protože se nám na ně opravdu nedaří. Sice jsme dali šťastný gól na 2:1 po odrazu, ale poslední čtvrthodinu jsme za mě zbytečně zalezli, jenom odkopávali míče a udělali dvě chyby. Pak už nebyl čas ani síla s tím něco udělat,“ litoval Janda.

S týmem se při pozápasovém rozboru shodl, že Jedomělice musí začít dávat víc gólů a méně jich dostávat. „Až najdeme symbiózu, bude to dobré. Těšíme, se že po vedrech a pro změnu zimě a vichru si jednou zahrajeme fotbal v ideálních podmínkách a já speciálně, na Brandýsku jsem vyrůstal,“ dodal Martin Janda.

Žižice – Hrdlív 1:4 (1:2)

Ve druhém odehraném duelu kola si Žižice malovaly, že doma konečně poprvé zabodují a vyhrají, ale soupeř z Hrdlíva byl proti. Brzy vedl o dvě branky díky trefám Kose a Raclavského, ale brzy poté Eichler snížil a domácí zase žili. Jen do začátku druhé půle, kdy dvěma góly rozhodli zápas Raclavský s Mišíkem. A to ještě potom chytil brankář Černý pokutový kop.

Předseda žižického klubu Tomáš Koten, který zaskakoval za absentujícího trenéra a zároveň bráchu Petra, litoval zbytečných chyb hlavně za stavu 1:2, ale uznal, že hosté byli lepší. „Mají mladý, hbitý a rychlý tým, tím nás přehráli. Za stavu 1:2 jsme věřili, že by se s tím dalo něco udělat, ale pak jsme bohužel zase dvakrát inkasovali. Teď už se vrátí na lavičku brácha a určitě má nějaký plán, jak tým nastartovat. Ale kluky jsme připravovali na to, že se nepříznivé výsledky mohou stát, rozdíl mezi třetí třídou a přeborem pochopitelně je,“ dobře ví Tomáš Koten.

„Celý zápas až na pár pasáží jsme měli hru pod kontrolou. Bylo tam všechno, co jsme po klukách chtěli: střelba, pohyb, kvalita na balónu, týmovost. Od začátku jsme si šli pro tři body, pro nás to byl důležitý zápas a připravovali jsme se na něj celý týden,“ hodnotil Karel Petrášek, trenér Hrdlíva. Všechny hráče tentokrát pochválil, jen ho mrzelo, jak moc se jeho parta dře na gól. „Na branku potřebujeme pět šancí a do toho nedáme penaltu. Soupeře jsme pustili do jedné šance a hned zdramatizoval zápas, přitom jsme mohli vést už o pět gólů. Ale tým ukázal vnitřní sílu a dobrou kabinu. Jsme rádi, že to kluci zvládli, protože už byl cítit tlak, že potřebujeme akutně body,“ řekl ještě Petrášek a domácí klub pochválil za pěkné upravené hřiště.

Proč bylo hřiště v pohodě vysvětluje Tomáš Koten. „Před sto lety tu stávala cihelna a hřiště stojí na navážce, vodu tak výborně propouští. Kdyby po suchu předešlých týdnů pršelo klidně o dva dny déle, nic by to hřišti neudělalo, aspoň by se ještě víc zazelenalo,“ popsal.