A to už v prvním duelu, v němž Družec přehrál Kročehlavy 5:2 hlavně díky hattricku Libora Misury. Nekonečná studna vtipu chlácholila gólmana Kablovky, že góly dal i jinačím brankářům. Jenže branku zápasu i dne dal někdo jiný - Ondra Burant totiž stejného gólmana načapal střelou z půlky hřiště. Jako kdysi Pelé Ivo Viktora (jenže ten těsně minul).

Pravda je, že Kablovka se docela právem hněvala, že za stavu 2:2 sudí nepískal jasnou pětku za ruku. Vůbec se to chvílemi hecovalo, ale nakonec v klidu dohrálo.

Druhý mač byl jasnější. Braškov byl jasným favoritem proti béčku Hřebče, jehož hráči při rozcvičce debatili, že jejich áčko (dopoledne po parádním výkonu remizovalo s Meteorem 2:2) by Braškovu dal deset, ale oni chytí bůra. Skoro se trefili, bylo to 6:0. Hosté se drželi jen do půle (2:0), dokonce dali legendárnímu Zlatovi gól. Nebyl uznán pro ofsajd a stejně dopadl Jakub Jaroš z Braškova za chvíli. Měl ale nabito ostrými a před zraky kamarádů z hokeje, těžce zraněného a na vozík upoutaného Petra Křepelky, Patrika Machače, Adama Kubíka či Daniela Kružíka nastřílel další čtyři kousky. Přidali se i Hoda a šikovný Bobek, což udělalo radost trenéru Danu Míčkovi. Ten tým pozvolna posiluje, zatím má kromě Zlaty ještě jednoho borce z Dobré - Krovozu. A nějaké borce z končící Unhoště by určitě bral, pokud se nechytnou v rezervě Kladna.

Každopádně v neděli turnaj vrcholí. Od 15 hodin hraje Kablovka s Hřebčí a pak už vypukne zmíněné finále Braškov - Družec (17:00).