/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hřebče se už osamostatnili v čele tabulky III. třídy A, když Buštěhrad opět ztratil, tentokrát na půdě Stochova. Ve druhé skupině pokračuje přetahovaná Klobuk a Žižic, zbytek aspirantů až na Zichovec na postu po tomto kole odpadl. Zásadní bylo tohle kolo pro čtvrtou třídu, protože Kačice setřásla jak Slatinu, tak Vinařice.

III. třída: Pletený Újezd (v černém) poprvé na jaře vyhrál, na půdě Slovanu to zvládl po remíze 1:1 v penaltovém rozstřelu. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Hřebeč se nepárala ani s Kamennými Žehrovicemi. Přece jen nabíjí sestavu i divizními borci a to musí být znát. Uzdravený Štěpán Hanzlík se na zápraží svého rodného domu cítí evidentně dobře, opět dal dvě branky. Třeba ho Hřebeč vytáhne i v pátečním duelu svého A týmu v Kladně, kde Hanzlík roky hrával.

Buštěhrad na Stochově prospal úvod a dostal dvě brány. Pak se ale zmátořil a nakonec Halajem pět minut před koncem srovnal a zvládl i penalty. Na Hřebeč už ale ztrácí bod.

Ještě větší senzací skončilo derby v Bratronicích, kde zřejmě ještě dnes nevěří, že dokázali prohrát s Bělčí. Byli jasně lepší, několikrát trefili tyč, a když je nevyčapal domácí fantóm Šnobl, tak obrovskou tutovku zazdili. Naopak strážce jejich svatyně, zaskakující, v poli běžně hrající Varecha vyrobil při odkopu fatální hrubku, po které dal ve 20. minutě první gól zápasu do prázdné brány Hejda. Ten druhý, také do prázdné přidal v samém závěru po rychlé akci mladých bělečských pušek šestnáctiletý Matěj Paur, po asistenci ještě o rok mladšího Štěpána Šnobla - v té době už byl totiž v útočném velkém vápně i hostující brankář snažící se alespoň o vyrovnání.

V mrazivém počasí překvapil také Pletený Újezd na Slovanu, kde brzy prohrával z pětky, ale Švihálek těsně před půlí srovnal. Vyhrát pak mohly oba týmy, štěstí se nakonec poprvé na jaře usmálo na MetePlete, ale až po penaltách. Ta poslední slovanistická mířila zhruba do prostoru, kde se před lety jako první producíroval Jurij Gagarin.

Derbíčko mezi béčky Braškova a Dobré mělo kvalitu. Šťastnější byli Doberáci, vyhráli 3:2. I díky tomu, že závěrečný tlak domácích rozmělnilo vyloučení trenéra zdejšího A týmu Šalamouna. Sudí mu hůř rozuměl a jeho hlášku Vstávej, chudáčku směrem k soupeři ocenil redkou (85.).

Ve druhé skupině se to na čele mele ještě ostřeji. Zdá se, že do přeboru by po letech mohly zamířit Žižice, které umlátily i další těžký duel, derby ve Zvoleněvsi. Hlavní tahoun Tomáš Eichler měl zase nabito ostrými a dvěma góly zajistil týmu od Slaného náskok, který Klempt už v závěru jenom snížil.

První jsou ale pořád ještě Klobuky, i když jen o bod, a se zápasem navíc. V důležité bitvě odstřihly dalšího kandidáta na postup Stehelčeves jednoznačně 6:1. Hosté sice před poločasem dali na 2:1 a dýchali, ale tajfun Klobuk ve druhém dějství pro něj foukal až moc silně. Že dal Svoboda zase hattrick, to už je skoro klišé…

Čela tabulky se drží ještě Zichovec, který sehrál v Dřetovicích na hlavu postavenou partii. Za půl hodině vedl 5:0, když se čtyřikrát prosadil fantom Ondřej Vébr. Pak si ale Spartička oblékla montérky, začala makat a hlavně zásluhou hattricku Jakuba Veselého snížila na 4:5. A to hrála od 65. minutě jen v devíti, když byli krátce po sobě vyloučení Zelenka (jeho větu: Tak mě klidně vyhoď“ rozhodčí Volf uposlechl) a kapitán Tesařík (faul). Možná i proto pátou gólovou radost starý hastrman odpočívající u Dřetovického potoka neslyšel a Zichovec si přece jen tři body odvezl.

Ve zbylých zápasech měly Blevice v Tuřanech výbornou poslední dvacetiminutovku, kdy třemi trefami zlomily výsledek 1:4 na svou stranu. Podobně vypadal mač mezi Dubí a Pchery. Ty makaly, dostaly se na 3:3, ale závěr patřil Dubákům, hlavně dva góly Dana Dudy je odpíchly k výhře 6:3.

Zlonicím dal poměrně brzy klid v duelu s Knovízí hattrickem Michal Demeter.

Ve čtvrté třídě se zdá, že návrat Kačice do třetí třídy je stále reálnější. Tým díky dvěma trefám Michala Pošty po změně stran vyhrál v Družci 2:1 a na dálku děkuje béčku Smečna, které doma přehrálo druhou Slatinu 4:2 a béčku Černuci, které vymetlo Vinařice 3:0.

Smečenských bylo víc než Slatinských a bylo to znát. Navíc měli dva přesné střelce, Patrika Baža i v poslední době hodně úspěšného devatenáctiletého mladíka Jana Sudu - oba dali po dvou gólech. Suda den předtím rozhodl výstavní ranou i o výhře A týmu, možná se na něj přijedou juknout skauti věhlasných klubů, třeba Bohemky, které fandí kouč Vápeník. Černuc zase proti Vinařicím využila toho, že áčko mělo volný los. A byla lepší.

Švermovské béčko loupilo v Pozdni. Přijelo v plné sestavě a bylo daleko aktivnější než pozdeňská rezerva. Poločas skončil 0:3 po gólech Frühaufa, Růžičky a Neumana. Nutno říct že střelec Pozdně Žemla hrál celý zápas na stoperu a bylo to znát. Po přestávce to bylo vyrovnanější a Pozdeň snížila díky Vackovi.

Brandýsek jel na Doksy s hodně slepenou sestavou a bez brankáře (nakonec mezi tyčemi skončil trenér Kala). Naštěstí přišel na pomoc Libor Rychlý a z áčka Kryštof Šulc a to bylo nejspíš klíčové. Hrál se hezký fotbal převyšující IV. třídu a šancí bylo na obou stranách dost. Nakonec padl je jeden gól, který po rohu vstřelil Musel.