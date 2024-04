Kdyby útočník Miroslav Stuchlý neoplácel v úplném závěru ostrou ranou do hrudi zákrok libušínského hráče, a jeho bývalý spoluhráč z Kročehlav Martin Nový mu nemusel dát červenou kartu, muselo by být béčko Hřebče maximálně spokojeno. Protože silná sestava nastřílela soupeři osm branek a dál vede tabulku. Tvrďáka ze Hřebče to ale bude mrzet, dostane stopku. A možná i novou přezdívku Preciado…

Další tým z čela Buštěhrad měl namále na Slavoji, kde domácí béčko odstartovalo úchvatně a vedlo 2:0. Jenže favorit už do pauzy skóre otočil a po ní někdejší hráč Slavoje Pavel Vávra jistil buštěhradskou výhru. Mimochodem skóroval také jeho bratr Jaroslav v domácím dresu.

Trenér B mužstva Patrik Pražák se pro Deník k zápasu i jarnímu vystupování Slavoje vyjádřil: „Naše béčko se zatím na jaře ukazuje v dobrém světle a to hlavně díky bojovnosti a ochotě makat o každý balon. I teď jsme favorita solidně potrápili. Vedení 2:0 nám bohužel dlouho nevydrželo a po pauze na napití byl na hřišti jen hostující tým a naše chyby ztrestal. Do půle otočil vývoj utkání a to nás víceméně položilo. Kluci se snažili, ale bohužel chyběla kvalita v koncovce a zkušenější Buštěhrad si vzadu vše pohlídal. Vyzdvihl bych výkon rozhodčího (Lukáš Volf) a co bych vyzvedl ještě víc, že ve druhé půli se postupně dostali na hřiště čtyři dorostenci a každý z nich si začíná získávat pevnější místo. Makají, mají o fotbal zájem a poslouchají, což je super v dnešní době,“ komentoval Patrik Pražák.

Lídr padl v Družci a zlobil se na sudí. Procházkův hattrick pokořil Olovnici

Výlety béčka Velké Dobré za kladenské Sletiště se nedaří. Po jasné prohře na Slovanu padl tým také na Novu, kde po přestávce prožil hororovou dvouminutovku. Do jeho sítě se postupně trefili Dorážka, Végh a Jelínek. Novo se tak bodově na svého soka dotáhlo a pořád útočí na medaili.

Nečekala se porážka Slovanu doma od Braškova B. Ale hosté přivezli silnou sestavu, navíc prostřídali do kvality, a pomohlo jim i to, že když slovanista Bělohlávek snížil na 1:2, vzápětí udeřil na druhé straně Lunger.

Luboš Diviš sice už nějakou dobu nazouvá šesté gumy, ale jasně nejstarší hráč základní bělečské sestavy věk neřeší a Pletený Újezd pokosil hattrickem. 32 diváků v bělečské aréně skákalo radostí, jejich miláčci vyhráli 5:2. Jsou sice dál předposlední, ale právě na svého soka se dotáhli.

Na Stochově sice Běleč trumfli – přišlo tam o jednoho fanouška víc (33), ale zase je rozesmutnila sklapnutá Csaplárova past. Vedení 2:0 jim Žehrovice během chvíle smázly a nakonec urvaly i další bodík po úspěšném rozstřelu. Díky tomu nespadly na předposlední flek.

Zvoleněves se chytila až po pauze

Ve skupině B se po týdnu zase měnil lídr tabulky a zase byl na vině volný los dosud nejlepšího týmu – tentokrát Žižic. Využily toho Klobuky a favorit soutěže poprvé trůní v čele, uvidíme, jak dlouho. Nikdo však není odskočen jako jindy, vedoucí pětice je namačkána v pouhých třech bodech.

Zmíněným Klobukům se vrátil do sestavy střelec Svoboda, zatím si vystačil s jednou brankou. Ostatní měli také apetit a Otvovice to odnesly kanárkem 6:0. Zvoleněves se proti Pcherům spokojila s polovičním přísunem branek, navíc na góly musela čekat až do druhého poločasu. A kdyby Zdeněk Rada netrefil hlavou za stavu 0:0 břevno, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel.

Devět gólů v Hostouni. Libušínský Veselý musel kontrolovat stav fanoušků

Opora Stehelčevsi Pavel Hafenrichter obstaral jedinou trefu zápasu v Blevicích. Domácí hrají na jaře moc dobře, ale stehelčevského gólmana Musela nebyli s to překonat, a tak jsou bez bodu.

U čela se pořád ještě drží na podzim dlouho vedoucí Zichovec, ale zase ztratil. V Tuřanech dlouho čekal na první trefu, a když ji konečně Pospíšil obstaral (70.), za minutku domácí Kopecký srovnal a Tuřany pak zvládly lépe i rozstřel.

Zoufale vstoupilo do jara Dubí, za dva zápasy má skóre 1:14. Na podzim doma porazilo Zlonice 6:0, ale chmelařská velmoc jim vše málem vrátila i s úroky - vyhrála 5:0, zářil autor hattricku Demeter.

Chybí už jen duel v Dřetovicích, kde pokud chcete uspět, musíte pohlídal Šimůnka. K tomu měla Knovíz daleko, v neděli by ho ale nečapl ani Forrest Gump. Šimůnek – Knovíz 4:0, Dřetovice – Knovíz celkem 5:0.

Ligová smetánka ve čtvrté třídě

Lídr tabulky IV. třídy z Kačice vyhrál v Hrdlívě 5:2. Rozhodl Jan Heller čistým hattrickem v rozmezí 60. až 79. minuty, tam obávaného kanonýra domácí béčko neuhlídalo. Druhé Vinařice stály, a tak se před ně posunula Slatina, také ona stejně jako Kačice vyhrála nad Neuměřicemi 5:2. Hosté sice mákli, pořád se drželi na dostřel, ale po gólu na 3:2 až moc otevřeli hledí a slatinští Doležal a Mráz favorita uklidnili.

Nečekaně jediný gól padl v bitvě mezi béčky Doks a Švermova. Domácí Matěj Větrovec překonal nadějného Štěpána Štochla už v 6. minutě. Vyrovnané to bylo ještě v Pozdni, kde se Černuc B hodlala pomstít za sobotní debakl svého áčka. A vypadalo to, že uspěje, dlouho vedla o dvě branky. V teple se ale motor jejího týmu při soustavném tlaku Slavoje uvařil. Od 70. minuty domácí protrhli střeleckou smůlu, Mansfeld dvěma góly srovnal a definitivní razítko na tříbodové rekomando do pozdeňské schránky přiklepl Ondřej Žemla.

Trenérská změna ve Slaném nevadila, Kopřiva zatočil na můstku vítězným kormidlem

Brandýsek ve Smečně vůbec nezachytil začátek utkání a než se rozkoukal, tak vedli domácí díky rychlým brejkům 4:0. V druhé půli se hosté za stavu 5:0 nadechli k náporu, který vedl ke korekci stavu na 5:3. Navíc už se však Brandýsek nezmohl. V závěru dali domácí ještě dvě branky a upravili skóre na 7:3.

V Družci se sešli na place hned čtyři frajeři, kteří za Kladno kopali nějakou ligovou soutěž. A to nebyl ten nejslavnější – Jan Suchopárek. Domácí mají však ještě Marka Lišku a Davida Hlavu, hosté Václava Kalinu a Michala Zachariáše. Celkově byla kvalita na straně domácích, ale také oni se orosili, když jim Tomáš Tvrdík dal v 80. minutě na 4:3. Pavel Babka však favorita rychle uklidnil a ten nakonec vyhrál 6:3.

