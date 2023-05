Lídrem skupiny A jsou nadále Tuchlovice B, i když se v Bělči na výhru 4:1 pořádně zpotily. Domácí brzy vedli trefou Diviše, na což odpověděl vyrovnáním Čižinský. Ale pak už brankář Šnobl držel čistý štít a jeho tým odpadl až v poslední čtvrthodince. Zlomové góly obstaral favoritovi František Kacafírek.

Překvapením kola je výhra béčka Libušína nad Buštěhradem 1:0 po penaltách. Jasnou zásluhu na výhře má mladý brankář Koco, který se po zranění vrátil mezi tyče v obrovské formě. Buštěhradským se o něm bude asi zdát, Koco totiž pochytal spoustu jejich šancí a v rozstřelu čapl tři pentle a jednu ještě sám dal. Prostě borec kola.

To třeba jeho kolega Valta v bráně Slovanu měl úplně opačné pocity. Jeho tým ho nechal na Braškově na holičkách, za čtvrt hodiny to bylo 3:0 a konečný rezultát byl dokonce dvojnásobný. Braškovští dali dohromady dobrou sestavu a zejména Přichystal s Šalamounem dali jejich hře správný účes.

Velké přestřelky byly k vidění v Žehrovicích a na Slavoji Kladno. Žehrovičtí překopali béčko Velké Dobré 5:4, když vítězný gól dal Pavel Husarik, jenž dorazil až na druhou půli. Doberáci bojovali i za nepříznivého stavu a ke konci domácím pořádně zatopili.

V kladenském derby Slavoj B nabil sestavu hvězdami áčka Houhou, Kaválkem a nakonec i Abrhamem, ale nejlepší na place byl střelec Nova Šmolík. Stejně jako v minulém kole zaznamenal hattrick a dovedl svůj tým k cenné remíze 3:3. Slavoji patřil až rozstřel a má bodík navíc.

Moc to nejde Stochovu, ale proti Bratronicím bez Mošničky bral aspoň bodík.

Přítočno B už v soutěži nepokračuje.

Derby díky pětkám pro Dřetovice

V taháku skupiny B Dřetovice sice kvůli Eggerem proměněné penaltě neuhájily náskok 2:1 z normální hrací doby, ale v rozstřelu přece jen sousedy ze Stehelčevsi porazily 3:2. Vyrovnaný byl ještě zápas v Žižicích, kde rovněž hosté z Tuřan srovnávali z penalty, jmenovitě B. Novákem. Také zde však rozstřel patřil domácím.

Podle stehelčevského Pavla Hafhenrichtera utkání provázela zranění a tvrdé souboje. "Mělo to náboj, ale ve vší korektnosti. První půlku byl o něco lepší soupeř, druhou my. Kdyby tam nebyl rozhodci Kalík, byl by to ještě o level lepší zápas," mínil Hafenrichter.

Hustá atmosféra panovala v Dubí, kde hostovali kohouti z Otvovic. Něco jim sice prošlo, ale brzké vyloučení zkušené posily z Holubic Jiřího Valtra za napadení rozhodčího Tomáše Nykla a pět gólových akcí domácích nikoliv. Sami také hrozili, ale v deseti jen dotahovali a padli 5:3. Za zmínku stojí klan Dudů: Jaroslav trénuje, starší brácha Radek dal zase dva góly, ale pozor, oba mají v týmu už také syny. A v hledišti nechybí nikdy ani děda…

Vedoucí Olovnice přehrála nejprve ve čtvrtek 5:0 Žižice a o víkendu také Knovíz 4:1. Hostům nepomohla ani blesková odpověď na první inkasovanou branku. Vítězslav Ocásek byl střeleckou star vítězů: otevřel skóre proti Žižicím i Knovízi, celkem dal za dva zápasy tři branky. Stálice Knovíze Radek Duda byl překvapivě vyloučen, zákrok jindy slušného fotbalisty na někdejšího futsalového reprezentanta Davida Friče byl skutečně ostrý. Stalo se už za rozhodnutého stavu.

Neuměřice se docela statečně držely v Blevicích, ale ty po přestávce přece jen utáhly šrouby a postupně navyšovaly náskok až na 6:2.

Zvoleněves deklasovala Pchery 7:0 a klidně to mohlo být i dvouciferně, tak jasná byla převaha souboru kapitána Kamila Klempta. Hosté se k zápasu sešli ve velmi improvizované sestavě a brankář Jaroslav Nykl byl ke kamarádům hodně upřímný: „Chci, aby si každý z nás sám sáhl do svědomí, protože s takovým přístupem se nedá hrát ani třetí třída. Takhle se o záchranu nebojuje!“

Góly i ostré skluzy: Stůj se vrátil do sestavy Mete Plete

Lídr čtvrté třídy Brandýsek měl sice problémy dát dohromady sestavu, ale to také hosté z Pozdně B. Domácím v brance vypomohl hráč áčka Tesař, ale moc práce neměl. Hned ve 20. vteřině vstřelil gól Porazil. Zápas byl plný nepřesností, a proto skončil jen výsledkem 3:0, ačkoli se hrálo prakticky na jednu branku.

To Pletený Újezd nastřílel do sítě béčka Hrdlíva gólů pět a dva z nich velká opora florbalových Kanonýrů Kladno Matěj Stůj, jenž donedávna pomáhal svému celku nakonec neúspěšně do nejvyšší soutěže. Fyzicky skvěle připravený borec byl vidět na place Mete Plete, kde dal dva góly, ale také dvakrát zbrousil soka podobně jako strašili protivníky v 60. letech beci Kladna Čužák Rys nebo Manda Linhart. A tak nakonec vyfasoval červenou kartu…

Nejvyrovnanější zápas se hrál v Černuci, kam den před triumfem áčka 5:1 vyslal svou rezervu Družec. V tomhle mači byla blíž k výhře Viktorka, vedla 4:3, jenže v závěru vyrovnal Šmatlák, a tak domácí byli rádi aspoň na druhý bod z penaltového rozstřelu.

Dva týmy nastřílely soupeři osm branek. Úplně se to nečekalo od Kačice v Zákolanech, a vlastně překvapil výsledek i v Doksech, kde domácí vůbec nešetřili béčko Zichovce.