Luděk jako kluk začínal v nedalekých Zákolanech, jeho rodná Stehelčeves žáčky neměla. To je rozdíl oproti dnešku, kdy si drží také dorost. Ten si Podraský užíval na Brandýsku a domů nakoukl v těch letech aspoň na kratinký okamžik. „Když mi bylo snad patnáct, nechali mě chlapi odehrát pár minut za stehelčevské áčko, které pak zatáhlo na několik let oponu a nefungovalo vůbec. Proto jsem šel na třináct roků do Dřetovic, kde mě vedl i táta Zdeněk. Když se pak ve Stehelčevsi dal tým zase dohromady, tak jsem se vrátil, ale už jen na krátkou chvíli a místo toho jsem začal funkcionařit. V podstatě ze dne na den,“ vybavuje si.

Tehdejší předseda totiž zmizel opravdu ze dne na den (cherchez la femme) a problémem bylo sehnat i razítka. Nakonec se sehnala, slabě zaplněná kasa se začala plnit, místo starých a ošuntělých dresů se sehnaly jiné a pod novým předsedou, jenž byl jednu chvíli i starostou Stehelčevsi, se dařilo.

„Přišly slavné postupy, u těch bylo vždycky krásně, ale i sestupy – potkalo nás oboje. U fotbalu na vesnici je ale důležitá hlavně parta, ta tady většinou byla,“ je rád.

Smutek ho zasáhl hlavně při brzkém skonu jeho táty, už zmíněného Zdeňka Podraského. „Odešel už v jednasedmdesáti, to bylo dost brzy. Rádi jsme na něj v klubu vzpomínali, nejen jako na trenéra, ale i další funkce, říkalo se mu třeba Pan Kustod, protože vždycky všechno bylo připraveno, jak mělo být. Udělali jsme pro něj i memoriál, zasloužil si ho,“ vzpomíná na tátu Luděk Podraský.

Když má vybrat největší zážitek za dobu svého předsedování, zmiňuje nikoliv dospělé, ale dorostence. „Tehdy hráli celou sezonu skvěle a bojovali o postup do kraje. Nakonec se jim to v posledním utkání na Novu nepovedlo, ale i s odstupem doby na tyhle kluky fakt rád vzpomínám. A také na oslavu osmdesátin fotbalu u nás. Tehdy se nám povedlo sehnat snad třicet bývalých hráčů po celé republice, navíc přijela stará garda Slavie, prostě to byla oslava se vším všudy," vypráví chlapík, jenž se prosadil jako funkcionář i v okresním měřítku, vedl totiž sportovně-technickou komisi Okresního fotbalového svazu Kladno.

Tu nakonec předal mladším stejně jako předsedování v SK Stehelčeves Vratislavu Kaválkovi. „Pro mě to nebylo brzy, spíš tak akorát. Na tohle potřebuje člověk pořádný drajv, aby to pořádně jelo. Já už ho ztrácel a pak je lepší to předat mladším. Dělají to dobře, klub má mládež i dospělé, připravuje se hezká oslava,“ chválí.

A co přeje Luděk Podraský SK Stehelčeves do další stovky? „Jsem srdcař, takže jenom to nejlepší. Ať se daří na hřišti, ale i v kabině, protože opakuji, že k fotbalu je potřeba také dobrá parta, která umí divy. To Stehelčevsi přeju!“

Doplňme, že oslavy 100. let založení SK Stehelčeves se konají 25. června a zahrají si v jeho rámci přípravka, žáci, ženy, muži i tým legend. A večer také kapela Patex. Pro celou obec je tahle akce velkou událostí.

