Návštěva kola přišla do Olovnice na béčko Černuce. To hrálo dobře dozadu, a když už Ocásek přece jen vyrovnal na 1:1, přispěchal s odpovědí Drbal.

Na Slavoji bylo důležité, že se domácím povedlo ubránit stochovského střelce číslo jedna Jirku. To na druhé straně Feryk jednou skóroval, ale více se dařilo po pauze Janu Tichému. Ten dal svůj nejdůležitější gól chvilku poté, co Stochov snížil na 2:1 a doufal ve vyrovnání. Tichý nakonec v závěru přidal ještě dvě trefy a je hráčem kola.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.