Derby pro Běleč, Zichovec obraly Blevice

Patnáct gólů nastřílel Slavoj Kladno do sítě béčka Velkého Přítočna a pokračuje ve válcování zbytku III. třídy A. Chvíli to vypadalo, že domácí nebojují se soupeřem, ale sami mezi sebou. Hlavně střelci, protože v prvních patnácti minutách pálil třikrát do černého Král, pak zase nasázel čistý hattrick Kolbaba. Nakonec bitvu těchhle dvou rozhodl Kolbaba v 80. minutě, kdy dal svou čtvrtou branku. Dařilo se i dalším hráčům.

SK Stehelčeves - SK Otvovice 1:4 (1:3), III.tř. sk.B, okr. Kladno, 13.9.2020 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Vede ale Velká Dobrá B, která má více odehráno. Jak se áčku Čechie nedaří, tak béčku hra klape. Ve Lhotě z toho byla výhra 5:2, i když duel zlomila až trefa Pafkoviče po hodině hry. Hostům opět zastřílel i šikovný Matěj Hašek. Na plac šel až během první půle, ale stihl dvě branky. Právě on definitivně srazil Lhotu. Největšímu překvapení byla blízko Sparta - tedy dnes béčko Braškova. Nad Dubím vedlo po dvou gólech Placáka ještě jedenáct minut přec koncem 2:0, ale závěr patřil hostům. Říha s Nachtigalem (který za Braškov roky kopal a dal mraky branek) vyrovnali a penalty zvládlo Dubí lépe. Bratronice seběhly z kopečka dolů k derby do Bělče a rychle vedly, když povedený protiútok zakončil Kaipr. Zřejmě zlomový okamžik zápasu přišel o chvilku později. Joukl v obrovské šanci mohl hosty odskočit, ale trefil jen tyč a hned z protiútoku srovnal domácí Diviš. Ten svůj tým v poslední dvacetiminutovce poslal i do vedení, které vzápětí zvýšil Hejda. Závěrečné snížení Rottera už na osudu utkání nic nezměnilo a do kopce se hostům vracelo dost těžko. Hrdě o svůj druhý bodík bojovala Kačice a s Žehrovicemi nebyla daleko. Nakonec však soupeř potvrdil roli favorita a vyhráli 2:1 brankou kapitána Fryše z 53. minuty. Chvíli potě chytil domácí Šach dvě žluté po sobě a Kačice už v oslabení soka nedohonila. Skupina B - jedenáct fíků v Otvovicích Pchery poměrně slušně pozlobily vedoucí Stehelčeves, ta ale přece jen uhájila domácí tvrz výhrou 4:2, když se dvakrát prosadil Dobrocsanyi. Na druhé straně držel domácí pořád v šachu produktivní Malý, nicméně jeho dvě trefy nestačily. Zato druhý Zichovec připsal další ztrátu, v Blevicích neudržel vedení po brance Vokřála a domácím zachránil plichtu Kinský. A byli lepší v penaltové loterii. Střelcem kola je dřetovický Younes El Mokhtary, který zaznamenal pět gólů v Neuměřicích, Sparta tam drtivě vyhrála 8:1. Výborné byly Otvovice proti Knovízi, vyhrály 7:4. Lidem se tohle představení muselo líbit. Méně hostům, kteří navíc přišli o vyloučeného Miroslava Elmana, někdejší oporu Dobré či Hostouně. Hrdlív si hlídal domácí bitvu s Žižicemi, kde byl před návštěvou kola 100 diváků lepší a vedl 3:1. Jenže protřelý Petr Koten v závěru ještě zápas pěkně zdramatizoval, navíc už hostům nezbyl čas. Tuřany vedly nad Zvoleněvsí brankou veterána Průchy z penalty, ale Červený vyrovnal. Penalty šly Tuřanům však i v rozstřelu, a tak mají bod navíc. Třetí třídy se hrají také o státním svátku 28. září. Ve skupině A se jako první střetnou od 10:15 Slavoj a Hřebeč B, pak ve 13 hodin Braškov B a Běleč, od 16 hodin pak Dubí - Kačice, Bratronice - Tuchlovice B a Velké Přítočno B - Kamenné Žehrovice. Ve skupině B začíná duel Koleč - Otvovice už ve 13 hodin, zbylé duely Stehelčeves- Tuřany, Pchery - Blevice, Žižice - Zichovec, Knovíz - Zvoleněves a Hrdlív - Dřetovice se hrají v 16 hodin.