/FOTO, VIDEO/ Největší pozornost víkendového programu nižších fotbalových soutěží poutalo tradičně derby dvou kladenských sousedů, kteří si už roky koukají do kuchyní a možná i do ložnic – Slovan hostil Novo.

Slovan Kladno (v červeném) sice porazil Novo Kladno, ale až po penaltách. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Lidu se sešlo na Slovanu jako o pouti, ale na góly čekali marně, obě mužstva se předháněla v zahazování šancí. Největší domácí lapil Pavloskovi dobře Pucholt, na druhé straně to gólem „smrdělo“ ještě častěji. Ale když už jeden padl, neplatil pro ofsajd. Známý kladenský bavič Luboš „Čužák“ Rys nad tím mávl rukou. „Já mám kamarády v obou klubech, některé už bohužel v nebi. Proto nefandím nikomu, jenom dobrému fotbalu,“ smál se.

To na hřišti neplatilo, a protože jde v těchto derby o čest, byl hodně důležitý i penaltový rozstřel. Kouč Nova Němec známý jako Skippy lehce naštval gólmana Pucholta, když ho ke konci stáhl a nahradil na penalty Kindlem. Ten mužstvo ve čtvrté sérii spasil chycením pokusu hrajícího kouče Slovanu Střely, ale pak přestřelil Tůma a domácí Jiří Hvězda už se nemýlil. Tak jako na jaře tedy slavili domácí.

Penalty rozhodovaly také na Slavoji, kde loupily Bratronice. Doslova loupily, protože i v deseti zachránily ztracený zápas. Ale po pořádku: Zajímavý zápas rozjeli lépe hosté a vedli o dvě branky, ale Slavoj měl dobrou sestavu s áčkaři a začal skóre otáčet. Vyrovnali, navíc se před půlí nechal vysypat bratronický Bláha. Přesilovka Slavoji vycházela: po pěkné střele áčkaře Houhy a gólu Abrhama si domácí mysleli, že je hotovo. Jenže hosté zbraně nesložili a přišly jejich akce v 88. a 89. minutě. Král a Mošnička z nich vyrovnali a jejich tým zvládl i rozstřel. Bratroničtí měli oprávněnou radost, domácí se mrzeli sami na sebe, jak darovali soupeři body.

Okres: střelecká kadence Studenovského a Mrštiny, pochvala pro kvinteto Olovnice

Stoprocentní je v sezoně zatím Buštěhrad a svou sílu potvrdil také proti silnému béčku Velké Dobré. Tu nechal otočit na 1:2, ale pak už pálil přesnými jen on. Výhru 4:2 řídil jako hlavní ostřelovač Jiří Rudolecký, autor hattricku. Brankář Martin Kindl, odchovanec Buštěhradu, se proti "svým" snažil marně. Ze zápasu si prohlédněte fotogalerii.

Silný tým má letos i po odchodu dvojky Faktor – Servus na Dobrou béčko Hřebče. Chodí mu pomáhat kluci, co hrají nebo by by klidně mohli hrát v áčku, ať už gólman Zajíček, střelec Pařízek nebo záložník Grobár. Tentokrát ale svítil nejvíc Adam Synek, tenhle šikula nastřílel do sítě legendárního Josefa Zlaty v bráně Braškova B hattrick.

Adam Jurgowski a Jan Ploch řídili palubu Stochova na bránu nebohého Pleteného Újezda, který si odvezl domů šestku. Domácí Václav Jirka si ale musí vyčítat koncovku duelu, kde během tří minut čapl dvě žluté a že měl ve sprše jako první odchozí nejteplejší sprchu, ho asi neukonejšilo.

Manželka nevařila, Hejda řádil

Vařit se nemusí, vyhodnotila brzký poobědový začátek utkání manželka útočníka Bělče Hejdy, kterému tento nápad ohromně prospěl - byl u všech čtyř gólů domácích. Oba fauly na jeho osobu potrestal z pokutových kopů Dvořák, sám pak hlavou přidal další dvě branky. Šlo to ale i hostům z Libušína, kteří ovládli divokou první půli 4:3 (Homonický 2, Bučko, Říčka). Zápas tak rozhodl až rozstřel, v němž brankář Šnobl kryl dva pokusy hostí a domácí tak brali bod navíc.

Wittenberg pálil kam to šlo

Skupinu B nadále ovládá Zichovec. V Blevicích mu šel hlavně útok, protože brzy měl náskok a ten navyšoval. Šest vstřelených branek stačilo k pohodové výhře, byť domácí nakonec trochu děravou obranu lídra také zatížili čtyřikrát.

Jen bod ztrácí na Zichovec druhé Klobuky, které nedaly naději Knovízi a uštědřily mu kanárka 6:0. Ondřej Vítoch slaví čisté konto!

Favorit ze Stehelčevsi to měl se Pchery dost snadné, hosté přijeli jen v deseti. Výsledek 5:0 tak ještě není tak hrozný. Za domácí měl den autor hattricku Martin Debroise, zato hosté čekají nejen na první bod v soutěži, ale také na první vstřelený gól.

Krajský přebor: Libiš si doma zastřílela, Tochovice padly potřetí v řadě

Zbylé zápasy byly vyrovnané a divákům se líbily. Zejména ten v Tuřanech, kde padlo sedm branek. Domácí konečně poprvé vyhráli, Otvovice přestříleli i díky dvěma brankám Adama Wittenberga, ale stejný borec byl tak rozparáděný, že si dal vlastence na 4:3 a jeho tým se pak klepal až do konce.

V Dřetovicích rozhodl o výhře naopak jeden jediný zásah. Obstaral ho žižický Peška, jeho spolubojovník Černý v bráně pak nepustil ani gól. A to bylo zásadní. Dřetovice ne poprvé v sezoně zradila koncovka. A také chytily od sudího Štětiny dost žlutých karet.

Poslední duel patřil Zvoleněvsi, která přivezla cenné body ze hřiště Zlonic. Dvakrát mířil přesně Matěj Čapek.

Rozhodčímu v zápise neseděl ani jeden gól z osmi!

A ještě čtvrtá třída, kde všech šest zápasů ovládla hostující mužstva!

Zatím řádí bezchybná Kačice. Dobré béčko Smečna vyřídila na jeho hřišti pěti góly, to se nečekalo. Ve Smečně zase bylo mraky diváků, tam se fotbalem správně dýchá.

I přes souběh s áčkem nastoupil Brandýsek B proti Slatině v kvalitním složení a hrál se koukatelný fotbal. Prvních patnáct minut byl Brandýsek lepší, soustředěnější a z hezkých brejků dal dva góly Osmanovičem. Pak polevil a hosté zaslouženě vyrovnali na 2:2.

Brandýsek chtěl před poločasem strhnout vedení na svou stranu a také se mu to z ojedinělého rohu Michálkem povedlo. Jenže dvě minuty před půlí domácí vystihli malou domů a srovnali na 3:3.

Pátá výhra je tady, Hostouň opanovala čelo České fotbalové ligy!

Druhý poločas byl 20 minut vyrovnaný, pak se dvakrát trefil zpoza vápna Křišťan a hosté odskočili na 3:5. V závěru po individuální akci zkompletoval Osmanovič hattrick. Domácí už jen snížili na 4:6. Až na rozhodčího, kterému se nepovedl ani zápis (nesouhlasí v něm ani jeden jediný gól, který padl!), to bylo hezké utkání.

Černucké béčko pomstilo sobotní prohru v Družci, nedaleko v Doksech zase vládly Zákolany, letos nečekaně velmi dobré.

Dál to šlape také Vinařicím, jimž Neuměřice nemohly vzdorovat i kvůli červené kartě pro Kintera.

Sezonu „blbec“ zatím hraje Hrdlív. Béčko doma dřelo na vyrovnaní proti Švermovu, a když se to Raclavskému konečně povedlo, přišel na druhé straně zásah mladého Frühaufa na konečných 2:3.