Podzimní mistr z Vraného sice na rozdíl od Zlonic neposílil skoro vůbec, ale na hřišti to vidět nebylo. Na druhou stranu výsledek 6:2 úplně neodpovídá, protože poražení odešli až v poslední čtvrthodině. Do hodnosti Vraníka se jako první jmenoval zkušený Kostovčík, jemuž však hodně pomohli ke gólu sami domácí. Po něm slepenými trefami dávali už na 0:3 Kubík a Nerad. Jenže domácí snížili a ve druhé půli, přestože už byli v deseti bez vyloučeného Kokeše, jim dal poměrně brzy naději Chrdle. Za stavu 2:3 domácí dřeli, ale koncovka patřila hostům, hlavně díky přesné mušce dvougólového Kročila. „Nebylo to špatné, ale je škoda, že mladý rozhodčí (Krupička) trochu necitlivě vyloučí Kokeše za zakopnutí míče,“ mrzelo kouče Zlonic Josefa Fujdiara.

Pozdeň sice začala jaro výhrou nad posíleným Brandýskem 3:1, ale po neuvěřitelném kartágu rozhodčího Dachovského, který tasil osm žlutých a pět červených kartonků, zůstalo hodně pachuti. „Děs a běs, zkažené odpoledne,“ hněval se na soudce sekretář Pozdně Oldřich Štěpánek.

V úvodu hosté lépe kombinovali, jenže šance si vytvářeli domácí a tu čtvrtou proměnil J. Petržílka. Hosté se snažili střílet ze střední vzdálenosti, ale měli problém trefit bránu. Na druhé straně pronikl do vápna Petržílka, brankař ho odstavil tělem a penaltu proměnil P. Štěpánek na 2:0.

Ve druhé půli byla hra obdobná, v 63. minutě střílený centr efektně vyrazil gólman hostí, ale přímo na nohu Petra Štěpánka, který zvýšil na 3:0. Kroc sice již za dvě minuty snížil z trestňáku a potom to začalo "lítat" - v 69. minutě dostal druhou ŽK M. Cífka za to, že nedodržel ve zdi předepsanou vzdálenost. O sedm minut dřív se po druhé žluté pakoval ze hřiště Erba, který protestoval po odpískaném faulu. Hosté s převahou dvou hráčů tlačili, jenže pálili mimo tři tyče. V 86. minutě, když se Pozdeň bránila silou mocou, šel nešetrně faulem do soupeře domácí stoper Hartman. Faulovaný Š. Dojczán ho okamžitě napadl, Hartman se bránil a oba mířili také pod sprchy. Pak ještě chytil druhou žlutou brandýsecký Basel a byl konec. Naštěstí…

Jedomělický tajfun foukal v závěru, obrat se Mšecí řídil Nedvěd

Červené karty musel rozdat Ondřej Pech v Buštěhradu, kde se v 67. minutě poprali jako koně veterán Lukáš Pulec a mladíček Josef Frajman. K vidění byl úchyt kravatou a rány otevřenou dlaní do obličejů. vše odstatoval hrubý zákrok hostujícího Havleny na zkušeného Vávru zezadu a situace eskalovala. S odstupem pár dnů to snad můžeme i zlehčit a napsat, ze to bylo jak ve filmu Slunce, seno a pár facek… Radost mají nakonec domácí, v poslední minutě využil přesilovku Jan Kopuletý a Buštěhrad slaví důležitou výhru 2:1.

V kladenském derby vrátily Kročehlavy Slovanu podzimní prohru. Tentokrát byly lepší a zaslouženě braly výhru 2:0. Brzy vedly zásahem Madeje, před pauzou zvýšil Rolný. „Hráli jsme zezadu, dali rychlý gól a k ničemu je celý zápas nepustili,“ těšilo zadáka Michala Sobotku, jehož tým využíval vysokého postavení hráčů Slovanu. Z několika šancí po obrátce už ale neudeřilo.

Hodně dramatický byl souboj ve Smečně. Lidice tam přijely se silnou sestavou a přestože vedly v 54. minutě už 3:0 a pak 4:1, nakonec se o výhru bály. Do hry se totiž vložili oba Bažové Václav i Patrik a Smečno díky tajfunu v závěru sahalo po bodu. Nakonec padlo 3:4.

Šturm na úvod, ale i ostré zákroky. Doksy si body musely v Chlumci zasloužit

Pokud bude Družec kompletní, tak zejména na jejím trávníku budou mít soupeř velké starosti. Přesvědčila se o tom Černuc, která na úvod jara nestačila a domácí vyhráli vysoko 5:0. Účet načal mladý Mačura, a když pak během pár minut zvýšili Čurda, R. Linc a Burant na 4:0, bylo hotovo.

Jasno bylo brzy také v Libušíně, kde místní béčko nabilo sestavu posilami z prvního mužstva Abrhamem či Fujdiarem a jasně porazilo Novo. Libušín může mít problémy při souběhu, aktuálně má jediného zdravého gólmana Farise Poráčanina.