Vedoucí tým okresního přeboru fotbalistů SK Družec tvrdě narazil v předehrávce víkendového 16. kola v Pozdni, kde chytil trojku. Díky tomu jsou v nejlepší pozici zase po čase Jedomělice. Domácí Pozdeňáci ve středu zářili a hodně si pomohli v boji o záchranu, i když ve vyrovnané druhé polovině tabulky pořád nemají nic jistého.

Slavoj Pozdeň a radost jeho hráčů. Foto: archiv | Foto: Bohumil Kučera

Hosté nemile překvapili hlavně sami sebe, když byli lepší jen zhruba 20 minut ve druhé části poté, co si ve 48. min. dali vlastní gól na 2:0. Pozdeňský mančaft hrál naopak výborně a měl kromě tří gólů i několik dalších šancí.

Do vedení šla Pozdeň v 18. minutě Radkem Sihelou, jehož ke sprintu vybídl Hadrika. Tři minuty po přestávce unikl po pravé straně opět Sihela a jeho přízemní centr si hostující Vacula srazil do vlastní branky. Pak sice favorit měl víc míč na kopačkách, ale do šance se nedostal. V 78. minutě ho dorazil Martin Štěpánek, který se opřel do balonu a trefil přesně k tyči - 3:0.

"Tentokrát jsme si výhru vybojovali a zasloužili," rozplýval se domácí Oldřich Štěpánek.

Hostující Ondřej Burant byl naopak rozzlobený, takhle si hájení první příčky nepředstavoval. "Měli jsme pár absencí a naprosto zaslouženě prohráli. Pozdeň nám nenechala ani centimetr místa a jak jsme předpovídali, jednoduchou a důraznou hrou nás přehrála od první do poslední minuty. My musíme začít zase z fotbalem, který nám přinášel ovoce a ne hrát takto!" zlobil se Burant.