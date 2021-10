Poprvé narazil Slavoj Kladno. Hlavní aspirant na postup se trápil s výbornou Hřebčí B, které přišel pomoci skvělý režisér Servus a s Barancem ve středu pole dobře řídili hru. když v první části Slavoje nedal šance a Zieber odvolal sportovně penaltu (píšeme v samostatném článku), tak stále lepší hosté zkušeným Josefem Pecharem šli do vedení. Až pak zase převzali iniciativu domácí a David Müller si vynutil aspoň pokutové kopy. Ty Slavoj po dramatu zvládl 6:5. "Soupeř si bod za bojovnost zasloužil, jezdili doslova po zadku, jak se říká," sportovně poděkoval sokovi za krásný mač kouč Slavoje Tomáš Egrmaier.

Libušínu nepomohli borci z áčka a Slovan si z jeho hřiště odvezl zaslouženou výhru 2:0. Kdyby Baník neměl mladého brankáře Koca, dopadl by ještě hůř.

Bodoval i další tým z chvostu tabulky. Buštěhrad pod sebe stlačil první výhrou Novo, které se sice udatně drželo a více než hodinu hry bylo na dostřel. Po bráně Standy Junga to bylo 3:2, jenže po čtyřech minutách se prosadil domácí mozek týmu Marcel Výborný a jeho tým pak už duel ukopal a dokonce si udělal pár gólových radostí.

Další přineslo utkání v Kročehlavech, které se doma čaply na Vraném. Porazily ho 2:1, přitom v bráně stál dorostenec Fajfrlík. Překonal ho pouze nejlepší střelec přeboru Kubík, ale domácí v první půli vytěžili z minima maximum a Rolný po standardce srovnal. Ve druhé části navíc dal gól i Stökl a Kročehlavy s navrátilci do defenzivy Sobotkou a Pouchou už soka pustily do šance jen v poslední minutě - nedal.

Do formy se dostaly Lidice, najednou soupeře válcují. Přitom v bráně musel zase zaskakovat Tomáš Radosta. Možná ho tam už trenér Topka nechá, protože "Radík" vychytal čisté konto proti silným Zlonicím. A protože zářili Honza Tyburec (hattrick) i Tomáš Vysloužil a další borci, zrodilo se jedno z překvapení kola - 6:0.

Prohrát dvakrát za sebou doma 0:1 během tří dnů, když jste favorit na postup, to už pořádně naštve. Fotbalistům Družce se to stalo, po Pozdni doma podlehli i Brandýsku 0:1. Ale celé úterní předehrávané 13. kolo okresních soutěží nabídlo zajímavé výsledky.

