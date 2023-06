/FOTOGALERIE/ Možná nejmenší kladenský klub, pro mnohé ani úplně kladenský není, má pořád co nabídnout. A členové Slovanu Dubí, ať ti dříve narození, nebo současní plejeři, opravdu co nabídnout mají. V rámci posledního mistráku navíc parádně oslavili 110. výročí svého založení.

Oslava 110. výročí založení Slovanu Dubí se povedla, zahrála si i stará garda. | Foto: Helena Slezáková

Sokol Olovnice drží pro letošek ve třetí třídě drtivý počet všech možných primátů. O jeden ale přišel, nedal nejvíc gólů. Brankostroj totiž předvedl Slovan Dubí, se 133 přesnými zásahy byl lepší než olovnické želvy o tři góly.

„Proto jsme proti Zichovci makali, chtěli jsme v tomhle Olovnici porazit,“ neskrýval plán Radek Duda, tahoun Slovanu, který dal stejně jako další veterán Jan Nachtigal 27 gólů. 31 jich má mladý Dan Bořík a 23 čtvrtý do kanonýrské party Martin Říha. Solidní komando!

Dudův tým vedl už po osmi minutách 3:0 a nakonec dokráčel k výhře 8:2. Skončil třetí o bod za Stehelčevsí, Olovnice byla suverénně první. „Když nás před rokem zařadili do slánské skupiny, byli kluci mrzutí, ale já jim říkal, že si aspoň konečně zahrají proti novým týmům, které tak neznají. Po roce mi všichni říkají, ať zavolám na svaz, že chtějí zůstat v béčku,“ směje se Radek Duda, podle něhož je slánská skupina slabší než áčko.

Bez odmlouvání!

V Dubí ale o víkendu nešlo ani tak o A tým, jako o velkou oslavu 110. výročí založení klubu. Duda sem pozval spoustu bývalých hráčů od ročníku narození 1950: Oplt, Řehoř, Gecov, Šourek, Konrád, Slezák, Tutka, Litera, Hlavsa, Vimr, Musel a mnoho dalších. Přijeli i někteří bývalí funkcionáři, Kymlička přijel až z jižních Čech.

A když dorazili, všichni dostali jasný befehl: svlékat a jde se hrát! „Většině se nechtělo, vymlouvali se na všechno možné. Musel jsem dát příkaz, že dvakrát dvacet zvládnou včetně sedmdesátiletého Karla Oplta. Nakonec drtivá většina šla a kromě dvou lehce natažených svalů přežili ve zdraví,“ smál se dlouhodobě nejlepší hráč svého mateřského klubu. Mimochodem zápas skončil 3:3 odpískala ho trojice Dudů nejmladších.

Náměstek primátora makal také

Jiří Chvojka, dnes námestek primátor, jako devětadvacetiletý v dresu Slovanu DubíZdroj: archiv J. TrnkyCelebritou oslav byl náměstek primátora Kladna Jiří Chvojka. Atuálně pomáhá k větší slávě SK Kladno, ale nezapomíná ani na svůj rodný klub, kde hrával a dokonce vylovil fotku, na níž mu není ani třicet let. Také Chvojka musel do dresu a podle Radka Dudy makal co to šlo. "Hlavně mi s lecčím v klubu pomůže, za to jsem mu vděčný," děkoval Radek Duda.

Po zápase A mužstva se ještě nekončilo. Na rožni se otáčely dvě kýtičky, hudební pecky spustila kapela, která sice nemá název, ale bývalý borec klubu Ondra Strachota ji koučoval tak dobře, že ani v jedenáct večer nikdo nechtěl končit. Takže se tančilo a dobře bavilo.

A možná přišel i kouzelník, pardon někdejší hokejový reprezentant Jaroslav Kameš. Jeho lapačka bývala skutečně kouzelná a Radek Duda, jehož sestřenici si Kameš vzal za manželku, litoval jen slavnostního výkopu.

„Měl ho udělat Jarda, ale vinou mojí mizerné komunikace dorazil později. Tak možná ke sto dvaceti letům,“ usmál se Radek Duda.