Právě o nich mluvil Petr Blažej v rozhovoru pro Kladenský deník, kde zmínil i svou novou funkci na kraji, kde se zástupce Kladna v podobě právě Blažeje dostal na velmi sledovanou pozici šéfa komise rozhodčích.

Petře, dvě sezony po sobě se nedohrály kvůli covidu, teď vše vypadá zatím nejnadějněji. Přesto sebou covid nese razantní opatření, která musí dodržovat i fotbal na nejnižší úrovni. Jaká to budou?

Je to největší novinka sezony, protože pořád ještě žijeme v covidové době. Pravidla jsou ministerstvem zdravotnictví jasně dána a my stejně jako krajský fotbalový svaz udělali opatření, aby všichni aktéři zápasů byli co nejvíce chráněni. Prostě rozhodně nechceme, aby se stalo, že po nějakém utkání šly oba týmy do karantény. Náročnost vstupní administrativy tak může být o něco vyšší, ale kluby jsou dobře informovány.

Zabere jim to hodně času?

Nezabere.

Nicméně jeden z rozhodčí SKFS – Hron – opatření ignoroval a vy jste ho z listiny vyndali. Nehrozí něco takového i v okrese Kladno?

Jestliže někde přijede na zápas, ví, co má dělat, a on řekne, že to dělat nebude, pak asi nemá v naší fotbalové rodině co dělat. To byl případ pana Hrona.

Jenže v kraji máte dost rozhodčích, v okrese je to jiné. Máte páky, kdyby se někdo rozhodl, že opatření bude ignorovat?

O tom to přece není. Jsou nastavena nějaká pravidla a jen díky nim můžeme utkání sehrávat. A když někdo přijede a vyloženě bojkotuje opatření, tak prostě ohrožuje zdraví všech a to nemůžeme dopustit. Navíc to přece není výmysl svazu, přece nemůžeme porušovat zákon. My ve středních Čechách a na Kladensku také jsme udělali taková opatření, že jde v podstatě jen o to vyplnit jeden papír a vozit ho s sebou. Neměl by to být pro nikoho problém.

Co další novinky? Penaltové rozstřely při remíze jste na Kladensku zachovali, naopak baráže rušíte. Proč?

Penaltové rozstřely jsme zachovali už proto, že bylo po losovacím aktivu a pro nás to byl nonsens. Co se týče baráže, tam vzhledem ke covidové pauze i k tomu, jak některé týmy ze čtvrtých tříd přistupovaly k potenciálním postupům, tak ztrácely smysl. Navíc se tím protahovala soutěž a my po předešlých dvou ročnících chtěli minimalizovat rizika. Proto jsme se na losovacím aktivu dohodli, že baráže zrušíme.

Týkají se týmů ještě nějaké další nová pravidla?

Zmínil bych zachování pěti střídání, což se osvědčilo během covidu a ten ještě neskočil, takže jsme této šance využili. Pak se tady hodně zjednodušilo posuzování zahrání rukou uvnitř velkého vápna. Teď se to pravidlo měnilo snad třikrát za pět let, což nebylo ideální. Teď podle nového výkladu se rukou bude pískat podstatně méně. Budou to jen přestupky, kdy hráč rukou evidentně něčemu zabrání. A ne nefotbalové ruce, kdy se míč hráči jen někam nešťastně odrazil. Až se tenhle trend usadí a všichni ho pochopí, bude to jen ku prospěchu věci. Fotbal v tom udělal kus cesty dopředu.

Částečnou obměnou prošly také jednotlivé komise okresního fotbalového svazu. Popište je prosím?

Nejnověji se měnilo obsazení šéfa komise rozhodčích, jímž je nově Daniel Vokoun. Jeho předchůdce Adam Kindl přešel na kraj a Dana jsme připravovali na posun dlouho. Věřím, že ho zvládne. STK se až minimální změny nemění a jen bych zmínil, že její důležitá součást, Honza Zatloukal z Kolče, slaví v pátek (27.8.) sedmdesátiny a i touhle cestou mu k nim chci popřát vše nejlepší.

Co sledovaná komise disciplinární a komise mládeže?

Komise mládeže prošla asi největší změnou a pod vedením Kuby Andrýska šlape přesně tak, jak jsem očekával. Právě připravují meziokresní výběry, výběry dorostů, zajímavé přednášky pro týmy. Má to drajv. Disciplinárka je zcela nová a trochu jsem doufal, že nebude muset hned od začátku řešit excesy. Hned minulý víkend při poháru v Bělči došlo ne k napadení či inzultaci, ale vrazili tam do rozhodčího. Komise tedy bude muset hned něco řešit.

Vy jste se stal šéfem komise rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu, nezahltí vás tahle pozice natolik, že na okres Kladno nebudeme mít tolik času?

Abych to mohl skloubit, musí být dobře nastavené a fungující komise. Což podle mne jsou. Jsou tu jak zkušení chlapi, tak po okysličení i nová jména. A moje funkce na kraji je podle mne i odměnou za naši dobře vykonanou práci na Kladensku, kde vše funguje.

A byla by pro vás odměnou i případný návrat do I. ligy, kde jste roky řídil zápasy jako asistent?

Musím říci, že přemýšlím o svojí budoucnosti. S konce v lize mi přišly nějaké nabídky z fotbalového prostředí, a pokud by se zrealizovaly, byly by pro mne asi zajímavější než návrat do ligy. Zatím si je ale nechám pro sebe.

A týkají se rozhodčích?

Týkají.