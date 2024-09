Odloženo je následujícím způsobem:

6. kolo dorostu se překládá na víkend 16.-17. listopad 2025

6. OP st. žáků (RA +KL) překládá se na víkend 16.-17. listopad 2025

Všechna utkání kategorie mladších žáků, starších přípravek a mladších přípravek jsou taktéž odložena, a to od soboty 14.9. do pondělí 16.9. s tím, že KM bude respektovat veškeré nové termíny vložena do IS odsouhlasená soupeřem.