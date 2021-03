V Kladně proti sobě budou 7. března v Kokosu (10:00) stát dva silní kandidáti. Prvním je dlouholetý předseda OFS Petr Blažej, po dlouhých letech mladý šéf, který svaz nevedl vůbec špatně, k tomu stíhal funkci člena výkonného výboru krajského svazu, kde pro Kladno také udělal hodně. Navíc je asistentem rozhodčího v nejvyšší české soutěži – FORTUNA:LIZE.

Proti němu stojí dlouholetý hráč Velké Dobré, později po návratu i mateřského Baníku Švermov, kde také už mnoho let dělá předsedu – David Nedvěd. Ten je tváří iniciativy Fotbalová evoluce, která by ráda zavedla v českém fotbale čistší prostředí, jež pod vládou zejména Romana Berbra v posledních letech hodně trpělo. Nedvěd se může pochlubit tím, že ve funkci předsedy Baníku Švermov doslova resuscitoval dodýchávající klub, a uměl pro něj zařídit řadu dotací, díky nimž má švermovský areál nové hřiště s umělou travou i přístavbu šaten se sociálním zařízením.

Právě tohle se ale stalo v posledních týdnech terčem ostrého anonymního útoku. Zejména prostřednictvím facebooku se šíří článek, který měl údajně vyjít v celostátním periodiku, kde se Davidu Nedvědovi vyčítá, že ačkoliv Švermov čerpal na budování hřiště a kabin státní i městské dotace, tak zejména na pronájmu hřiště vydělává peníze.

Což ovšem zákon zakazuje.

Vedení Baníku skutečně fotbalové hřiště různým klubům z celého okresu pronajímá, stejně tak šatny, ale David Nedvěd se obviněním jen hořce usmívá. „Je to tak, ale pochopitelně negenerujeme žádný zisk, to bychom si nedovolili. Vše máme podložené a tohle je sice údajný článek, ale hlavně jde o anonym, ke kterému se nemá cenu moc vyjadřovat. Nejde o nic jiného než špinavý volební boj,“ je přesvědčen.

Nedvěd skutečně dokázal ve spolupráci s dalšími členy Baníku Švermov získat vysoké dotace jak od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak od magistrátu města Kladna. Z MŠMT to bylo na hřiště 9 milionů (+ 3,5 milionu od města), na kabiny přispělo město částkou čtyři miliony korun. „To nepopíráme, ale naopak všem klubům v okresu, které budou mít zájem, můžeme s dotacemi také pomoci, protože s celým procesem jejich získání máme dost zkušeností,“ hlásí David Nedvěd.

Toho se zastalo i vedení Fotbalové evoluce. „David Nedvěd má naši podporu a výše uvedený materiál je podvrh. Bohužel se šíří i z nejvyšších pater současného vedení FAČR, a proto vnímáme ještě silnější potřebu přivést do fotbalu více slušných lidí, kteří se budou věnovat jeho rozvoji a ne politikaření a podvodům,“ píše se v prohlášení podepsaným Ondřejem Lípou, které dostaly kluby na Kladensku.

Lípa dodal, že v tuto chvíli v českém fotbale nejde o osobní zájmy a jména. „Ale jednoduše o to, v jakém prostředí chceme fungovat. Z našeho pohledu to rozhodně nemá být prostředí strachu, udávání, podvodů a agrese, ale naopak spolupráce a komunikace v zájmu rozvoje a změny image fotbalu. Věříme, že drtivá většina z vás to vnímá stejně,“ napsal předseda iniciativy (F)evoluce Lípa, který jako někdejší mluvčí reprezentace či plzeňské Viktorky kandiduje na předsedu OFS v sousedním Berouně.

Jak se dosud platila umělka ve Švermově?



Cena za pronájem se vypočítala vždy pro 90 minut tréninkové jednotky.



Cena se pohybovala vždy dle požadavků klubů, které do Švermova jezdí trénovat: od 1200 do 1900 Kč za 90 minut.



Byly v ní zahrnuty energie a údržba plochy, využití tréninkových pomůcek, pitný režim, kabiny, soc. zařízení.