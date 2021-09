Zichovec semklo ve Zvoleněvsi několik absencí, hlavně ale měl dvougólového Ondru Vébra. Těsné, ale o to sladší výhry 2:1 slavily Pchery a Stehelčeves.

Pozdeň porazila Černuc jasně 7:0 a hosté jí to vrátili aspoň při střetu béček ve čtvrté třídě, kde vyhráli 4:3 po penaltách.

Ulevili si na Novu, které v derby napravilo zkrat s Libušínem a v Kročehlavech vyhrálo 2:1. Bylo to s klikou, rozhodl Fáber v poslední minutě. A kvalita duelu nebyla valná.

Stoprocentní je také Družec. Tam kromě jiných válí otcovsko-synovská dvojka Ota Mačura – Lukáš Mačura. Oba skórovali do sítě Lidic, trefili se také oba Lincové a na světě byla výhra 7:1. Stoprocentní mohl být nečekaně i Libušín, proti kterému Vinařice neproměňovaly šance a nešly jim ani penalty. Blízko stoprocentnímu zisku byl ještě Brandýsek, který v Buštěhradu dostal vyrovnávací branku v 86. minutě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.