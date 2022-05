FOTO: Okres: Vzpoura namočených, tři nejhorší slavili výhru

Už v příštím kole mohou fotbalisté Vraného slavit postup do I. B třídy. Zvládli zápas s Družcem, zatímco druhá Pozdeň, která v magnetu kola právě Vraný přivítá, nabourala na půdě zachraňujících se Kročehlav. Rozdíl teď činí deset bodů. Na opačném pólu tabulky je živěji, ostře se tady hraje o záchranu. Z B třídy mohou spadnout i dva kladenské celky, to by značilo pád hned trojice mužstev.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

SK KROČEHLAVY - SK Slavoj Pozdeň "A" 1:0 (1:0), OP Kladno, 21. 5. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Kanonýr Deníku KANONÝR DENÍKU: Sokolovský Horník vyrubal pro Hrdlív už stovku. Bude i postup? Ztratili pouhých osm bodů, i díky tomu fotbalisté Sokola Hrdlív mohou po víkendovém utkání s… Družec přijel do Vraného oslaben, ale špatně nehrál. Na lídra však jedna velká a ještě zahozená šance nestačila, domácí dali góly dva. Pozdeň krutě podcenila začátek v Kročehlavech, kde brzy inkasovala od Ježka a mohla i vícekrát. Postupně se probrala, ale gól poprvé v sezoně nedala. Navíc ho se hodně zlobila na rozhodčího Kopištěho. Chtěla penaltu a hlavně červenou kartu po tvrdém zákroku na Erbu. Domácí včetně trenéra Josefa Andrleho velebili Fajfrlíka v kase. „Podržel nás a kluci si vítězství zasloužili za bojovnost, která nám chyběla v minulém kole. Soupeř byl těžký, víc na míči,“ uznal bývalý skvělý stoper. Nejvíc branek padlo na Slovanu, deset. Domácí vedli nad Smečnem do poločasu 3:2, nakonec však zásluhou hattricku Radka Ráce zachraňovali remízu v nastaveném čase. Penalty už patřily hostům. Vedle na Novu se domácí vzchopili a v důležitém mači přemohli po výborném výkonu Lidice zásluhou úvodu. V něm dali góly šťastný, krásný (Asník z TK) i penaltový a Lidicím pak zlepšení nestačilo, jen snížily. Šance ale měly, třeba Jan Procházka zavzpomínal, jak dal kdyby v lize gól z půlky. Na novu to oprášil, ale klepl o břevno… „To byla krása a měli jsme i tyčku a další možnosti. Nicméně Novo běhalo a hrálo výborně,“ uznal lidický Tomáš Vlasatý. Zpátky v problémech jsou Zlonice, které v parádním a vyhecovaném mači podlehly doma Brandýsku 2:4. „Zlonice hrají jednoduchý a důrazný fotbal, ale my jsme konečně zahráli tak, jak jsme chtěli hrát celou sezonu. Do ničeho jsme je moc nepouštěli a proměňovali jsme šance. I trenér Zlonic Fujdiar řekl, že jen zatím my a Vraný jsme je doma přehráli,“ těšilo předsedu Brandýska Lukáše Vránu. Velké plány mělo v neděli béčko Libušína, ale poslední Buštěhrad mu je pořádně naboural. I když se domácí hodně posílili z áčka, trvalou převahu proměnili jen v šance. Těch měli zhruba tolik jaký je počet účastníků přeboru, ale gólman Karásek chytal neskutečně. A když Volf v poslední minutě ze dvou metrů překopl bránu, dostala co proto i jeho manželka, které fanoušci zakázali podávat večeři. Zajímavý byl i penaltový rozstřel, kde domácího gólmana Dvořáka vystřídal po čtvrtém pokusu autor jediného gólu Křenek. Jednou tým zachránil, ale v osmé sérii Buštěhrad zlatý druhý bod urval. A ještě na skok do Vinařic, kde se slavila v hledišti i svatba bývalého spoluhráče Pavla Dlouhého. Oslava byla lepší, kdyby se vyhrálo, jenže domácí zahazovali šance, a když Havlenovi lapil Mihula i penaltu, udeřili dvakrát hosté a mají tři cenné body. Okresní přebor 22. kolo: Zlonice – Brandýsek 2:4 (16. Klusáček, 74. Kasl – 36. Kroc, 39. a 70. Dojcsán, 90. Dermek), Vinařice – Černuc 0:2 (57. Riemer, 62. Jaroš), Novo Kladno – Lidice 3:1 (5. Fišer, 20. Asník, 40. z pen. Sikora – 72. Falout), Slovan Kladno – Smečno 5:5 pen. 4:5 (1., 58. a 91. Rác, 19. z pen. Studenovský, 43. Hvězda – 4. a 68. z pen. P. Bažo, 36., 52. a 60. Mucha), Vraný – Družec 2:0 (51. Tajč, 60. z pen. Kubík), Kročehlavy – Pozdeň 1:0 (7. Ježek), Libušín – Buštěhrad 1:1 pen. 6:7 (19. Křenek – 12. Vávra) 1. Vraný 21 17 1 0 3 85:26 53 2. Pozdeň 22 12 3 1 6 75:42 43 3. Brandýsek 21 11 2 2 6 53:38 39 4. Družec 23 11 1 2 8 59:30 38 5. Smečno 23 7 6 0 9 57:53 34 6. Vinařice 22 10 0 4 8 54:65 34 7. Černuc 22 9 1 2 10 49:49 31 8. Lidice 22 9 1 1 11 72:72 30 9. Slovan 22 8 2 1 11 53:56 29 10. Zlonice 22 8 1 2 11 62:64 28 11. Kročehl. 22 7 2 2 11 28:59 27 12. Novo 22 7 1 3 11 42:69 26 13. Libušín 22 6 2 4 10 38:74 26 14. Buštěhrad 22 4 4 3 11 32:62 23 III. třída sk. A 22. kolo: Kačice – Velké Přítočno B 1:5 (61. Janeček – 20. a 34. Vinklar, 38. Šiler, 53. Libjak, 86. Andr), Hřebeč B – Braškov B 2:4 (45. a 55. Faktor – 22. Podraný, 30. Přichystal, 80. Osvald, 90. Krovoza), Tuchlovice B – Lhota B 2:1 (17. a 40. Procházka – 30. Zahrádka), Bratronice – V. Dobrá B 5:2 (17. Kníže, 20. Výborný, 31. a 73. Mošnička, 78. Kníže – 84. Stolár, 88. Hašek), Slavoj Kladno – Dubí 8:3 (4. a 58. Rouček, 7., 9., 26. a 87. Zieber, 76. Máj, 84. z pen. Egrmaier – 20. z pen. Nachtigal, 29. a 65. Bořík) 1. Slavoj 18 15 1 0 2 95:25 47 2. Tuchlov. B 19 13 3 1 2 60:20 46 3. V. Dobrá B 19 12 1 2 4 73:45 40 4. Dubí 18 11 2 2 3 80:42 39 5. Bratronice 19 9 3 1 6 66:35 34 6. Hřebeč B 18 10 1 1 6 57:42 33 7. Braškov B 20 6 0 3 11 37:68 21 8. Lhota B 20 5 2 1 12 40:69 20 9. Běleč 19 5 1 1 12 28:56 18 10. Přítočno B20 5 1 1 13 37:105 18 11. Žehrovice 18 3 2 3 10 33:50 16 12. Kačice 18 1 1 2 14 22:71 7 III. třída sk. B 22. kolo: Dřetovice – Tuřany 4:2 (32. Pankevych, 46. a 80. El Mokhtary, 57. Karabín – 84. a 89. Průcha), Blevice – Otvovice 1:1 pen. 2:4 (89. Měkota – 33. Čepelka), Neuměřice – Hrdlív 0:12 (6., 53., ,62. a 82. Horník, 17. Nový, 34. Mišik, 38. a 47. a 66. Svoboda, 68. Routner, 86. Kerpl, 90. Janda), Zichovec – Koleč 7:1 (14. a 52. O. Vébr, 22., 77. Vokřál, 77. Pospíšil, 88. Vaněk, 82. Červenka – 72. vl. Vokřál), Zvoleněves – Stehelčeves 6:0 (1. Plzák, 37. Calta, 57. Kejzlar, 68. Holub, 81. Rákos, 83. Hromádka), Knovíz – Pchery 4:0 (38. Le, 45. Lunger, 69. vl. Vohradský, 90+1. Bělohradský) 1. Hrdlív 20 16 2 0 2 102:21 52 2. Dřetovice 20 13 1 1 5 72:27 42 3. Žižice 20 11 2 2 5 55:40 39 4. Stehelčev. 21 10 2 4 4 45:40 39 5. Blevice 20 8 3 5 4 44:35 35 6. Zichovec 21 9 2 4 6 58:54 35 7. Tuřany 20 9 1 1 9 54:53 30 8. Zvoleněves 21 7 3 2 9 51:44 29 9. Otvovice 20 7 3 2 8 46:43 29 10. Knovíz 21 6 3 1 11 49:60 25 11. Pchery 21 3 2 2 13 24:72 16 12. Neuměři. 21 4 1 1 15 35:98 15 13. Koleč 20 3 1 1 15 22:70 12 IV. třída 22. kolo: Pletený Újezd – Černuc B 3:0 (33. a 82. Sobota, 55. Lollok), Neuměřice B – Zákolany 3:7 (50. Jaroš, 81. Horyna, 89. Hamouz – 10., 16., 33., 61., 70. a 87. Nosek, 41. Čížek), Zichovec B – Stochov 2:4 (6. Pospíšil, 67. Vaněk – 7., 27. z pen. a 82. Rus, 60. vl. Kutil), Olovnice – Družec B 6:1 (1. a 8. Mucha, 5. Nídr, 53. Novák, 57. a 62. Ocásek – 59. Povolný), Slavoj Kladno B – Hrdlív B 4:1 (25. z pen. a 85. Egrmaier, 58. Švandrlík, 79. Fenyk– 82. Tuháček). 1. Olovnice 19 15 0 0 3 59:17 46 2. Slavoj B 20 13 0 0 7 78:47 39 3. Pozdeň B 18 11 2 1 4 47:34 38 4. Stochov 18 12 0 0 5 71:45 37 5. Černuc B 19 8 2 2 6 60:46 31 6. Slatina 18 9 1 1 6 58:47 31 7. Pl. Újezd 18 9 0 2 7 52:39 29 8. Družec B 18 6 3 1 8 49:52 25 9. Hrdlív B 19 5 1 2 10 39:51 20 10. Zákolany 19 5 0 0 14 50:81 15 11. Neuměř. B18 2 1 1 13 34:92 10 12. Zichovec 18 2 1 1 14 33:79 9

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu