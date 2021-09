Tým Velká Dobrá B se po prvním utkání letošního ročníku jeví velmi dobře. Snoubí se v něm dravé mládí se zkušeností starších hráčů, kteří někdytrochu chybějící rychlost nahrazují fotbalovostí a bojovností. To vše doplněno několika hráči A týmu nabízí zajímavou kvalitu.

Do druhé půle vstoupila Běleč opět aktivně a brzy přišlo snížení. Drama se však nekonalo, neboť Dobrá přidala a dvěma brankami odskočila na 4:1. V 77. minutě zahrávala Běleč přímý kop z hranice velkého vápna a Marek Dvořák výstavní technickou střelou nedal brankáři Pokornému šanci (snímek najdete ve fotogalerii). Závěr přinesl další dva zásahy domácích, kteří zaslouženě zvítězili, nicméně výsledné skóre 6:2 je pro Běleč trochu kruté a neodpovídá zcela průběhu utkání.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.