Do sítě Hředel pálil jednu trefu za druhou, jakoby si fotbalista Libušína Josef…

Brandýsek řešil v klíčovém zápase opět absence, ale k jeho štěstí opět dorazili veteráni Jarda Tesař a Libor Rychlý. Domácí byli od začátku lepším mužstvem a Kročehlavy do ničeho nepouštěli, ale sami se prosadit nemohli. Až ve 30. minutě Tomáš Tesař dokonale využil znalosti domácího hřiště, když zahrával roh z nejvyššího místa brandýseckého hřiště a na jeho centr nedosáhl nikdo, včetně Hinkem tísněného brankáře Fajfrlíka – 1:0. Ve 39. minutě se Brandýsek prosadil z rohového kopu podruhé, když Hink doklepl do sítě zakončení Rychlého. Situace zaváněla ofsajdem, neboť Fajfrlík byl v tu dobu před posledním obráncem, ale po konzultaci s asistentem ukázal hlavní rozhodčí Laštovička na půlku – 2:0.

Začátek druhého poločasu pojal Brandýsek vlažněji, ale Kročehlavy stejně nedokázaly J. Tesaře ohrozit. V 75. minutě T. Tesař vrátil hlavou před branku míč Čebotarjovsovi a ten se nemýlil. Po zbytek zápasu už si Brandýsek v klidu hlídal výsledek.

„Domácí vyhráli zaslouženě, prakticky po celou dobu byli aktivnější, když jejich hru řídila zkušená osa J. Tesař, Hink, L. Rychlý, T. Tesař a v soubojích nám nic nedarovali,“ uznal kročehlavský Martin Pergl, který by si u svého týmu představoval víc bojovnosti. „Tu projevoval jen neúnavný Poucha, další ze zkušených plejerů Peroutka musel zaskočit na stoperu, nedařilo se bohužel ani Madejovi se Zíbem, zbytek sestavy pak už pro nás tradičně tvořilo nezkušené mládí. Z mladíků byl nejvíc vidět asi Šulík, zbytek sice podal svůj standardní výkon, ale to nestačilo,“ mrzelo Pergla.

Kročehlavy na jaře doplatily na katastrofální bilanci zápasů venku (ani bod) a uklidnili tak jak domácí, tak Pozdeňské, kteří zápas bedlivě sledovali.

Příští týden mají Kročehlavy volno, skončí tak už jistě v tabulce na 11. místě (prvním sestupovém) se ziskem 28 bodů a pokud se nestane nějaká nepředvídatelná změna, po více než 20-ti letech opustí okresní přebor. „Teď už nezbývá než doufat v zásah paní Štěstěny…,“ hořce dodal Martin Pergl.

Velvary B – Olovnice 0:0, penalty 3:4

Hosté odehráli derby s důrazem na poctivou obranu a pokazili domácím výchozí pozici do posledního kola, které nyní musí Velvary B v Jedomělicích vyhrát, aby slavily celkový triumf. Domácí trochu doplatili na oslavy postupu svých dorostenců do krajského přeboru. Hoši slavili, ale v zápase béčka už pak nemohli podat ideální výkon…

I tak měli domácí do půle dvě tutovky, ale jejich bývalý brankář Prosický je vyčapal. Po přestávce také hrozili, dali i tyčku, ale jasnou šanci měl také Vorlíček, jenž zblízka minul prázdnou bránu.

Ani v penaltovém rozstřelu to nevypadalo, že padne nějaký gól, první tři exekutoři na obou stranách nedali! Nakonec bod navíc ukopali hosté, vše jistil jejich kapitán Ocásek. „Je škoda, že jsme nedali naši největší šanci, ale remíza je podle mne celkem spravedlivá,“ mínil tahoun hostů Petr Putz.

Fotogalerie: Derby Velvary B - Olovnice skončilo bez gólů a rozhodly penalty gallery 12 fotografií

Tuchlovice B – Jedomělice 2:2, penalty 1:4

Pěkný duel mohli hosté vyhrát za tři body, ale i dva jsou pro ně dobré a domácí si také zasloužili odměnu. Zásadní postavou byl hostující někdejší velký talent Radek Kroutil, který v úvodu dal gól a pak vyslal do jasné tutovky Ekrta. Zaskakující borec nedal a místo toho Kacafírek hezkým trestňáčkem těsně před půlí vyrovnal. Jenže během pár vteřin si zase Kroutil došel pro faul a signál z trestňáku spolkli domácí i s navijákem. Bochánek Mrštiny vrátil před kasu Janda a Paseka zblízka jistil na 1:2.

Po půli Tuchlovice zachránil skvělý veterán Šimek v bráně. Hlavně ex-tuchlovický Mrština vyrobil dokonalou akci i střelu, ale „Šimáno“ je pořád mágem a levačkou sáhl tam, kam nikdo jiný nemůže domáknout.

Když rozhodčí Kalík neuznal Jarošovi vyrovnání a lidé nevěřícně nad verdiktem kroutili hlavami, už se zdálo, že Jedo pojedou domů tříbodové, ale pak šla na plac posila z áčka Brnovják a po chybě hostů právě jeho musel faulovat brankář Kubenka. Dostal druhou žlutou a do brankářského se převlékl hádejte kdo? Přece Kroutil! Jaroš ale tíhu okamžiku ustál, vyrovnal a vynutil si rozstřel.

Tam už mu Kroutil nedal šanci, další pětku poslali domácí do tyčky a potvrdili, že rozstřely mají na jaře marné.

„Do obrany jsme to odehráli dobře, protože na míči a fyzicky jsou Tuchlovice jinde. Rozhodla chyba v závěru, ale je to stejná chyba jako když jdeme třikrát sami na bránu a nedáme gól,“ říkal hrající trenér Jedomělic Martin Janda a nad tím, že přišel o dalšího brankáře jen mávl rukou. „Nějak to zase uděláme, a když ne, máme Krouťu, ten stihne gól dát i nějaký chytit,“ smál se Janda.

Podle Lukáše Muláčka, šéfa tuchlovické lavičky, je bod spravedlivý pro obě strany. „Oba týmy měly nějaké absence, ale hosté kvalitu potvrdili. Byl to těžký zápas, jen se nám nedaří ty penalty. Vždycky jsme je vyhrávali, teď se to otočilo, ale jdeme dál a chceme naší dlouhou sérii zápasů, kde jsme bodovali, rozšířit ještě v Černuci,“ plánuje Lukáš Muláček, jehož tým sedmkrát v řadě bodoval.

Gólové a penaltové momenty zápasu Tuchlovice B - Jedomělice | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Smečno – Černuc nehráno

Hosté končí sezonu v agónii a k zápasu se nesešli. I s béčkem měli o den později problém, tam ještě sestavu zchrastili, ale v sobotu nikoliv… „A tak jsme jeli fandit Hrdlívu, aby nám pomohl zůstat před Přítočnem,“ usmál se trenér Smečna Jiří Vápeník.

Hrdlív – Velké Přítočno 6:4 (4:2)

Nejhezčí zápas kola přinesl deset branek. Přítočno na začátku dvakrát vedlo, ale pak jeho slabší obranu opět odhalil Zdeněk Horník. Zkušený útočník nasázel za 24 minut čistý hattrick (20.-44.) a Hrdlív měl skóre na své straně – 4:2. Když po pauze Raclavský ještě zvýšil, vypadalo to jasně, jenže hostující Holeček dvěma trefami ještě domácí znervóznil. Poslední slovo však patřilo v 88. Růžičkovi.

„Zápas měl všechno co má mít, soupeř byl kvalitní, však také okupuje špičku tabulky. Dvakrát jsme prohrávali a dokázali jsme zápas otočit. Je vidět že to nebyla náhoda a kromě Velvar jsme doma na jaře všechny soky do šestého místa porazili,“ chválil domácí trenér Karel Petrášek.

Kouč je rád, že se jeho hráči rozloučili vítězně se svým publikem a prodloužili vítěznou šňůru. „Též jsem rád za Zdeňka Horníka, čistý hattrick se nepovede každý den. Jinak celkově jsme utkání zvládli, i když někteří kluci dostali volno. Celý tým zaslouží pochvalu za těžké utkání, myslím že i divákům se muselo líbit. Soupeř zaslouží pochvalu jak se prezentoval svou hrou a že hrál až do konce zápasu,“ dodal Karel Petrášek.

close info Zdroj: Sokol Hrdlív zoom_in Sokol Hrdlív hraje na jaře velmi dobře a v pohodě se zachránil.

Lidice – Pozdeň 0:2 (0:0)

Pozdeň si pro zásadní body dojela do Lidic, kde se její výhra čekala, ale domácí nedali kůži lacino. Jenže brzy po přestávce nezastavili dvě akce kanonýra Petržílky a ten tak zachránil Pozdni okresní přebor i pro další ročník.